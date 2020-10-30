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Aktüel Türkiye'deki diplomatik misyonlar, İzmir depremi için geçmiş olsun dileklerini iletti
Aktüel

Türkiye'deki diplomatik misyonlar, İzmir depremi için geçmiş olsun dileklerini iletti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:16:23 -
Türkiye'deki diplomatik misyonlar, İzmir depremi için geçmiş olsun dileklerini iletti

ANKARA (AA) - Türkiye'de görev yapan diplomatik misyonlar, İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek dayanışma mesajı verdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İzmir'deki depremin ardından düşüncelerimiz mağdurlar ve yakınlarıyla. Geçmiş olsun, İzmir!" ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği, depremden dolayı meydana gelen hayat kaybı ve acılardan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Fransa Büyükelçiliği ise geçmiş olsun dileklerini "Büyük geçmiş olsun İzmir!" ifadeleriyle paylaştı.

Rusya Büyükelçiliği, "İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, can kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.

- "Türkiye'nin yanındayız"

Pakistan Büyükelçiliği, İzmir'deki depremden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Her zamanki gibi Pakistan halkı Türk kardeşleriyle güçlü dayanışma içindedir. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Türkiye'yle." mesajını paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da depremden etkilenenler için duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, "AB, deprem mağdurlarının ailelerine başsağlığı diler, yaralıların bir an önce iyileşmelerini temenni eder. AB Türkiye'nin yanındadır." mesajını verdi.

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, depremden dolayı hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Birleşik Krallık, her zaman olduğu gibi, bu zor zamanda da Türkiye'nin yanındadır." açıklamasında bulundu.

Avusturalya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes-Brown da etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Destek sağlamak üzere yoğun bir şekilde çalışan acil yardım ekiplerine en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ise İzmir'deki güçlü depremde hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu kaydederek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yararılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis de "İzmirlilere geçmiş olsun dilerim" mesajını paylaşırken, Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Robo da "Bu zor zamanlarda dostlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.






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