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Ekonomi Türkiye'de yeni güneş enerjisi projesi
Ekonomi

Türkiye'de yeni güneş enerjisi projesi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:28:00 -
Türkiye'de yeni güneş enerjisi projesi

GE bugün yaptığı açıklamada, Ecogreen Energy tarafından Türkiye'nin Niğde şehrinde inşa edilecek 130 MWp, 100 MWac Niğde Bor Güneş enerjisi santralinde şirketin FLEXINVERTER Güneş Enerjisi Santrali teknolojisinin kullanılacağını duyurdu. Proje kapsamında Solar Power Station teknolojisinin tasarım, mühendislik, tedarik ve hizmete açma süreçleri yer alıyor.

 

Proje kapsamında, GE’nin FLEXINVERTER Solar Power Station teknolojisi kullanıma sunulacak. Proje, Türkiye'de Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen YEKA GES-4 ihalesi dahilinde gerçekleştirilecek. 100 MW’lık proje, GE'nin Türkiye'de hayat geçirdiği 1,3 GW'lık YEKA GES-1 güneş enerjisi projelerine eklenecek.

Enerji Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan YEKA-GES 4 çalışmalarının bir parçası

Niğde Bor güneş enerjisi santrali, Enerji Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan YEKA-GES 4 çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Ülke içinde enerji geçişinin sağlanmasını destekleyecek olan proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmasına ve IEA'ya (Uluslararası Enerji Ajansı) göre 2017-27 yılları arasında 10 GW’lık güneş enerjisi kapasitesini devreye almasına katkıda bulunacak. Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin 2035 yılına kadar yaklaşık %500 artışla 52,9 GW’a ulaşacağı öngörülüyor.

Bu proje, GE’nin Türkiye’deki 1,3 GW'lık güneş enerjisi projelerine katkıda bulunacak

GE Yenilenebilir Hibrit CEO'su Prakash Chandra, yaptığı açıklamada “Türkiye'nin kesinlikle güneş enerjisi potansiyeli var. Projelerde, Ecogreen Energy ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve yenilenebilir enerjide Türkiye ve diğer bölgelerdeki penetrasyonumuzu artırmak için karşımıza daha fazla fırsat çıkmasını heyecanla bekliyoruz” dedi.

GE ve Inogen birlikte çalışmaya devam edecek

GE’nin Ecogreen ile yaptığı iş birliği, dönüştürücü istasyonların ve devreye alma hizmetlerinin ötesine geçen genişletilmiş bir ekipman tedariki ve hizmet anlaşmasını içeriyor. Projenin yerel Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) çalışmalarını Inogen yürütecek. GE ve Inogen, Türkiye'deki 1,3 GW'lık YEKA ve Hibrit projelerini tamamladıktan sonra birlikte çalışmaya devam edecek.
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Ali Murat Soydan: Mutlu ve gururluyuz

Inogen'in yönetici ortağı Profesör Ali Murat Soydan, konuyla ilgili olarak "GE ile birlikte çalışarak, şirketi Türkiye'deki yerel kapasiteyle desteklediğimiz için mutlu ve gururluyuz" dedi. Entegre konteynerlerle sunulan bir çözüm olan FLEXINVERTER* Solar Power Station, tümü standart bir 20 fitlik ISO yüksek konteynere entegre edilen güneş enerjisi dönüştürücüsü, orta gerilimli güç trafosunu ve isteğe bağlı olarak yer verilen OG Halka Ana Ünitesini (RMU) birleştiriyor. Akıllı bir çözüm sunan teknoloji, güneş enerjisi ve depolama uygulamalarına şebeke ölçeğinde, güvenilir, uygun maliyetli, tak-çalıştır modelinde işleyen, fabrikalara entegre çalışan bir güç dönüşüm platformu sağlıyor. Çözüm, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesine ve santralin daha güvenilir performans göstermesine de katkı sunuyor.

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