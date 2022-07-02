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Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

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Ekonomi

Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

Avrupa'nın göbeğinde patlak veren Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:08:00 - 2022-07-02 13:58:55

Tır kuyruğunun 16 kilometreyi bulduğu gümrük kapısında sürücüler, günlerdir sınırı geçmek için bekliyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın 2016 yılından bu yana hizmet verdiğini hatırlattı.

Bu tarihten itibaren gümrük kapısındaki hareketliliğin her yıl arttığını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Bu yıl Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlardan dolayı yoğunluk oluştu. Türgözü Gümrük Kapısı da bir süredir kapalı o da açıldı ve belki buradaki yoğunluk biraz düşer diye bekliyoruz. Savaş devam ettiği sürece bu yoğunluk devam edecek çünkü deniz trafiği tamamen karaya döndü. Rusya üzeri giden tırların tamamının Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan hattını kullanmalarından dolayı yoğunluk var."

Tır sürücüsü Mehmet Dağlar ise sınırdaki yoğunluğun artarak devam ettiğini belirterek "Üç gündür burada bekliyoruz, nasip olursa Azerbaycan'a geçeceğiz ama bir türlü geçemedik. 11 kilometreden sıraya girdik, 3 gündür halen de bekliyoruz, kapıya 3 kilometremiz var. Gürcistan tarafından da arkadaşlar geliyor, orada da yoğunluk var." diye konuştu.

Sürücü Aşır Doğan da bölgedeki gümrük kapılarında yoğunluk yaşandığını hatırlatarak "Üç gündür 3 kilometre gelebildik. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı bütün sürücüler yoğunluğu buraya verdi." dedi.

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