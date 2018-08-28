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Türkiye’de tarım alanında ithalat cesaret ister

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, döviz kurlarının geldiği noktada tarımda ithalat yapmanın artık cesaret isteyeceğini belirterek, “Türkiye’nin tarımsal ürünlerde dışa bağımlı durumdan kurtulması için mazot, gübre, ilaç, tohum ve yem gibi ithal girdiler konusunda çiftçiye sağlanan desteğin artırılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:41
Türkiye’de tarım alanında ithalat cesaret ister

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, açıklamasında, tarım, hayvancılık ve balıkçılıkta geçen yıl yapılan 9 milyar 50,5 milyon dolarlık ithalatın TL karşılığının 32 milyar 984,6 milyon lira olduğuna, bu ithalatın 17 Ağustos 2018 kuruyla karşılığının ise 54 milyar 350,1 milyon lirayı bulduğuna işaret ederek, dünya fiyatları aynı kalsa ve aynı miktarda ithalat yapılsa bile ithalatın TL karşılığının 21 milyar 365,5 milyon lira artacağını kaydetti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:41
  1. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp40 dk önce
    Başınızı kaldırın açıklama yapmadan önce gelişmiş ülkelere tarımda nasıl destek yapıyorlar ona bakın. Bu yıl Almanyada olan kuraklık nedeniyle çiftcilere 1 milyar Euro nakit ve hemen yapılıyor ki çiftciler hayvanlarını kesip işyerlerini kapatmasınlar diye. Ama biz zaten devlet kasasını başka şekillerde boşalttığımız icin Rabbimiz tabii ki bereketinide sadece dürüst olana verecektir. Müslüman dürüst değilse nasibide bereketli olmaz, hatta Hristiyan dürüstse bereket ona nasip olacaktir, bu böyle biline...
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