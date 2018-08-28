Türkiye’de tarım alanında ithalat cesaret ister

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, açıklamasında, tarım, hayvancılık ve balıkçılıkta geçen yıl yapılan 9 milyar 50,5 milyon dolarlık ithalatın TL karşılığının 32 milyar 984,6 milyon lira olduğuna, bu ithalatın 17 Ağustos 2018 kuruyla karşılığının ise 54 milyar 350,1 milyon lirayı bulduğuna işaret ederek, dünya fiyatları aynı kalsa ve aynı miktarda ithalat yapılsa bile ithalatın TL karşılığının 21 milyar 365,5 milyon lira artacağını kaydetti.