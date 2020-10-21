  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1504 oldu, 1504 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar, ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak, tedbirlere birlikte uyarak mümkün"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:15:12 -
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 13 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

- "Mücadeleye destek verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 2 binden fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar, ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak, tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı
Medya

Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

Toplumu ilgilendiren meselelerdeki vurdumduymazlığı ile eleştirilen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları ile ilgil..
Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı
Ekonomi

Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı

Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölümü Direktörü Alfred Kammer, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ekonomisinin ağır bir bedel ödediğini bel..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay