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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Toplam vaka sayısının 314 bin 433'e, can kaybının 7 bin 997'e yükseldiği son 24 saatte ağır hasta sayısı bir önceki güne göre 32 kişi azalarak 1583 oldu - Son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapılırken 1116 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 275 bin 630'a yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:35:27 -
Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 275 bin 630'a yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, vaka sayısı 314 bin 433, vefat sayısı 7 bin 997 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 806, ağır hasta sayısı düne göre 32 kişilik azalmayla 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

- "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısının azaldığını bildirdi.

Bakan Koca, "Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerini kullandı.


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