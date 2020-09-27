Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Toplam vaka sayısının 314 bin 433'e, can kaybının 7 bin 997'e yükseldiği son 24 saatte ağır hasta sayısı bir önceki güne göre 32 kişi azalarak 1583 oldu - Son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapılırken 1116 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 275 bin 630'a yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim"