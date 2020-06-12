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Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:04:54 -
Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.
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