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Ekonomi Türkiye'de rüzgar enerjisinde kurulu güç 8 bin 300 megavata yaklaştı
Ekonomi

Türkiye'de rüzgar enerjisinde kurulu güç 8 bin 300 megavata yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:45:04 -
Türkiye'de rüzgar enerjisinde kurulu güç 8 bin 300 megavata yaklaştı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü yılın ilk yarısında 232 megavat artarak 8 bin 288 megavata ulaştı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB), ocak-haziran dönemine ilişkin Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu yayımlandı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kısıtlamaların yaşandığı yılın ilk yarısında rüzgar enerji santralleri elektrik talebini karşılamada önemli rol oynadı.

Rüzgar santrallerinden üretilen elektrik, söz konusu dönemde 11 milyon 506 bin 233 kilovatsaate erişirken, bu miktar Türkiye'de aynı dönemde üretilen toplam elektriğin yüzde 8,52'sini oluşturdu.

Toplamda 2 bin 451 megavatlık 53 rüzgar santralinin inşaat aşamasında olduğuna işaret edilen rapora göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ilk 6 ayda 232 megavat artarak 8 bin 288 megavata ulaştı.

Raporda görüşlerine yer verilen TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, rüzgar enerjisi sektöründe "salgın kaynaklı mücbir sebep ilan edilmesi" beklentisinin olduğunu belirterek, "Avrupa'da İspanya, Almanya, İrlanda, İngiltere gibi birçok ülke bu yönde kararlar alarak kendi rüzgar enerjisi sektörlerini destekledi. Salgın sebebiyle yaşanan gecikmelerden dolayı mücbir sebep ilanı yoluna gidilmezse bu yıl sonunda devreye alınması planlanan santral yatırımlarının tamamlanması büyük ölçüde zora girecek." değerlendirmesinde bulundu.



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