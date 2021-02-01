Türkiye'de olsa yer yerinden oynar! Fransa'da polis yasak saatine yetişemeyenlere ceza yağdırdı

Fransa'da sokağa çıkma yasaklarına saatler kala trafikte kalan vatandaşlara ceza yağdı. Saat 18.00'da başlayan yasak öncesi sokakta kalan vatandaşlar Paris'te uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Sokağa çıkma yasakları cevam ediyor

Fransa’da hükümet koronavirüsün hızla yayılan İngiltere ve Güney Afrika türünü engellemek için yeni önlemler açıklamıştı. Başbakan Jean Castex, tüm ülkede saat 18.00’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söylemişti.

Fransa halkı uzun bir süredir saat 18.00’den sabah saat 06.00’ya kadar evlerine kapanıyor.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 76 bin 57'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 235 artışla 3 milyon 197 bin 114'e yükseldi.