  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye’de okuyup Suriye’yi imar edecek
Aktüel

Türkiye’de okuyup Suriye’yi imar edecek

Suriye’deki iç savaş nedeniyle ara verdiği eğitim hayatına 8 yıl sonra devam etme kararı alan Tel Abyadlı Hammadi Ebu Vefa, mimar olup savaşta yıkılan ülkesini yeniden inşasına katılmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:32:00 -
Türkiye’de okuyup Suriye’yi imar edecek

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu Harran Üniversitesinde Teknik Bilimler Yüksekokulunda Mimari Restorasyon bölümünü kazanan Ebu Vefa, okulu bitirip Suriye’nin imarında yer almak istiyor. Rakka ilinde bulunan Fırat Üniversitesindeki hukuk eğitimini 2012 yılında savaş yüzünden yarım bırakan 30 yaşındaki Ebu Vefa, yarım kalan eğitimini tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşarken, “Benim için çok zor oldu ama 8 yıl aranın ardından yeniden üniversiteli olmak gurur verici. 10 yıl süren savaş ülkede yıkım oldu. Yeniden inşaaya yardım etmek istiyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğin..
Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti
Dünya

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akdeniz'in doğusundaki krizin çözümü için yaptığı, "Böl..
‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu

6-8 Ekim olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP’liler, CHP’yi tedirgin etti. İttifakın yara alacağından endişe eden İlhan Cihaner, CHP Gene..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı