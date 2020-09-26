Türkiye’de okuyup Suriye’yi imar edecek
Suriye’deki iç savaş nedeniyle ara verdiği eğitim hayatına 8 yıl sonra devam etme kararı alan Tel Abyadlı Hammadi Ebu Vefa, mimar olup savaşta yıkılan ülkesini yeniden inşasına katılmayı planlıyor.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu Harran Üniversitesinde Teknik Bilimler Yüksekokulunda Mimari Restorasyon bölümünü kazanan Ebu Vefa, okulu bitirip Suriye’nin imarında yer almak istiyor. Rakka ilinde bulunan Fırat Üniversitesindeki hukuk eğitimini 2012 yılında savaş yüzünden yarım bırakan 30 yaşındaki Ebu Vefa, yarım kalan eğitimini tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşarken, “Benim için çok zor oldu ama 8 yıl aranın ardından yeniden üniversiteli olmak gurur verici. 10 yıl süren savaş ülkede yıkım oldu. Yeniden inşaaya yardım etmek istiyorum” dedi.