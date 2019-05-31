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Türkiye'de nisanda otel dolulukları yüzde 76'ya çıktı

TÜROB verilerine göre, Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları yüzde 4,5 artarak yüzde 76 oldu- Söz konusu dönemde İstanbul’da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak yüzde 85,5'e ulaştı

31 Mayıs 2019 Cuma 10:32
Türkiye'de nisanda otel dolulukları yüzde 76'ya çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları yüzde 4,5 artarak yüzde 76 olduğu bildirildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü nisan ayını olumlu verilerle kapattı. Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak yüzde 76 olarak kaydedildi.

Bu artışta İstanbul’da nisan ayındaki iki Paskalya bayramının yanı sıra ramazan ayı öncesinde tatil yapmak isteyen Orta Doğu kökenli turist hareketindeki hızlanma önemli bir etken oldu. TÜROB, mayıs ayında ise doluluk artış hızında yavaşlamanın başladığına dikkati çekti.

- İstanbul'daki doluluk nisanda yükseldi

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Nisan 2019 Ülke Performansı Raporu’nda yer alan verilere göre, İstanbul’da Nisan 2019’da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak yüzde 85,5 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 79,8 olmuştu.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 91,8 avro ile Nisan 2018'e göre yüzde 9 artış gösterdi. Nisan 2018’de bu rakam 84,2 avro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 16,8 artış yaşandı ve 78,5 avro olarak ölçüldü. Nisan 2018’de bu rakam 67,2 avro olmuştu. İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 71,1 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 71,8’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 74,8 avrodan 80,7 avroya, oda başı elde edilen gelir 53,2 avrodan 58 avroya yükseldi.

- Antalya'daki doluluk yüzde 63,9

Antalya’da Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azalarak yüzde 63,9 oldu. Nisan 2018’de bu oran yüzde 65,2 olmuştu. Nisan 2019’da Antalya’da ortalama günlük satılan oda bedeli 53,2 avro olarak 2018'e göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Nisan 2018’de bu rakam 49 olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 6,4 artış yaşandı ve 34 avro olarak ölçüldü. Nisan 2018’de bu rakam 31,9 avro olmuştu.

İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 59,6 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 60,5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 46,5 avrodan 47 avroya, oda başı elde edilen gelir 27,7 avrodan 28,4 avroya yükseldi.

- Mayısta artış hızı yavaşladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, nisan ayındaki iki Paskalya bayramının, İstanbul’a ve İstanbul otellerindeki doluluklara olumlu etkisinin gözlendiğini belirtti.

Eresin, “Ayrıca Orta Doğu kökenli turistlerin ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemeleri ve dolayısıyla bu pazarda artış yaşanması da nisan ayında yükselme sağladı. Buna karşılık mayıs ayı rakamları henüz kesinleşmedi ancak sektördeki gelişmelere baktığımızda artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Bayram dönemi tatillerinin de İstanbul’u oteller açısından olumsuz etkilediğini göz önüne alırsak, mayıs ve haziran aylarında nisan ayındaki gibi bir artış olmayabilir.” ifadelerini kullandı.

Eresin, TÜROB olarak açıkladıkları verilerin, ülkeye giren ziyaretçi sayılarını içermediğine, konaklama sayıları üzerinden rakamları ifade ettiğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:32
  1. TÜROB

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