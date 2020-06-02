Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplan can kaybı 4 bin 585 oldu. Bugün 32 bin 325 test yapılırken 786 kişide yeni vaka görüldü. Bugün iyileşen vaka sayısı 974 oldu.
Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplan can kaybı 4 bin 585 oldu.
Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplan can kaybı 4 bin 585 oldu. Bugün 32 bin 325 test yapılırken 786 kişide yeni vaka görüldü. Bugün iyileşen vaka sayısı 974 oldu.