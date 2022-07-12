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Aktüel Türkiye’de ki ormanlar doğaseverlerin cebinde
Aktüel

Türkiye’de ki ormanlar doğaseverlerin cebinde

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) devreye aldığı “Benim Ormanım” mobil uygulaması, 50 orman parkı ve 35 ekoturizm rotasına ilişkin her türlü bilgiyi doğaseverlerle buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 13:10:00 -
Türkiye’de ki ormanlar doğaseverlerin cebinde

OGM’den alınan bilgiye göre, dünya genelinde artan şehirleşme ve Kovid-19 salgını, insanların doğaya ilgisini artırırken tatil alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Artık birçok insan tatillerini açık hava olsa dahi kalabalık yerler yerine, doğa ve tabiatın kalbi niteliğindeki orman alanlarında geçiriyor. OGM de ülke ormanlarını koruma, geliştirme, işletme ve teknik ormancılık faaliyetlerinin yanı sıra tabiatı vatandaşlarla buluşturmak için çeşitli ekoturizm çalışmaları yapıyor. OGM ayrıca vatandaşların ülke genelindeki ekoturizm rotaları, orman parkları ve mesire yerlerinden daha iyi faydalanabilmesi ve buralara yönelik daha detaylı bilgi alabilmeleri için “Benim Ormanım” mobil uygulamasını devreye aldı. Bu uygulamayla Türkiye’nin hem süsü hem de gücü niteliğindeki ormanlar, vatandaşlarla buluşuyor.

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