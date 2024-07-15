Türkiye'de inek sütü üretimi Mayısta rekor kırdı

Ticari işletmeler tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayısta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 14 bin 789 ton olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 5 ayında ticari işletmelerce toplanan inek sütü miktarı dalgalı bir seyir izledi.

Yılın ilk ayında 915 bin 522 ton inek sütü toplanırken, bu sayı şubatta 901 bin 485 tona geriledi. Söz konusu miktar, martta, hızlı artışla 982 bin 322 tona çıktı, nisanda ise 961 bin 156 tona düştü. Mayıs ayında ise yükselişe geçen toplanan inek sütü miktarı, serinin açıklandığı 2010 yılından bu yana aylık bazdaki en yüksek seviyesi olan 1 milyon 14 bin 789'a ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayında 944 bin 714 ton olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'de 2020-2024 Mayıs dönemi itibarıyla ticareti işletmelerce toplanan aylık inek sütü miktarı (ton) şöyle:

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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2020 806.748 792.381 878.593 873.641 894.990 864.594 825.131 820.835 772.673 787.342 736.961 787.168

2021 887.275 779.077 893.697 889.725 906.504 880.572 839.151 823.367 785.162 803.360 764.603 799.398

2022 836.987 789.288 858.299 858.870 891.709 851.241 843.364 799.135 751.279 757.079 718.166 795.383

2023 874.079 793.384 911.760 879.602 944.714 866.643 835.891 823.077 786.165 819.386 810.149 874.193

2024 915.522 901.485 982.322 961.156 1.014.789