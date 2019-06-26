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Türkiye'de ilk kalp naklini yapmıştı! Ünlü doktor hayatını kaybetti...

Türkiye'de ilk kalp naklini yapan Opr. Dr. Kemal Bayazıt, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:07
Türkiye'de ilk kalp naklini yapmıştı! Ünlü doktor hayatını kaybetti...

Türkiye'de ilk kalp naklini yapan Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Bayazıt'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

"Bana memleketimin ihtiyacı var" 

Türk tıbbında ve cerrahisinde bir ekol olan, on binlerce kalbe dokunmuş, yetiştirdiği cerrah ve kardiyologların yüz binlerce kalbe dokunmasını sağlayan hocaların hocası Kemal Bayazıt'ın, yıllar önce "İngiltere'de kal" dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var." diyerek dönmesinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, Türk tıp camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.

Kemal Bayazıt için İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde cuma günü sabah saat 10.00'da uğurlama, daha sonra kuruluşunda çalıştığı Siyami Ersek Kalp Hastanesinde saat 11.00'de tören düzenleneceğini belirten Küçükaksu, Bayazıt'ın cenazesinin öğle vakti Şakirin Camisi'de kalınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 19:07
  1. İstanbul
  2. Kemal Beyazıt

YORUM YAZ

  • Nevbahar aslanNevbahar aslan1 sa önce
    Allah rahmet eylesin rabbim yaptığı bütün emeklerinden razı olsun
  • Ziya Ziya 1 sa önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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