Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısı belli oldu

Ajans Press’in, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 olurken, 2005 yılından bugüne en yüksek rakam olduğu gözlendi.

İkamet izni ile Türkiye’de kalanlar uyruklarına göre bakıldığında birinci sırada 155 bin 780 kişi ile Irak, ikinci sırada 119 bin 575 kişi ile Türkmenistan, üçüncü sırada ise 100 bin 967 ile Suriye yer aldı.

Pandemi döneminde ikamet izni ile ülkemizde kalan kişi sayısında azalma görülürken, geçen yıl bu sayının 886 bin 653 olduğu kaydedildi. 2019 yılında ise 1 milyon 101 bin 30 kişi olarak gözlendi.