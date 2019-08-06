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Türkiye'de hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın yedi ayında 116 milyon 858 bin 460 oldu. İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde, 22 milyon 143 bin 50 yolcuya hizmet verildi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:21
Türkiye'de hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-temmuz döneminde 116 milyon 858 bin 460'ı buldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayı ve yılın 7 ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 79 bin 311, dış hatlarda 83 bin 547 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş trafiği 44 bin 660 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 207 bin 518'e ulaştı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:21
  1. İstanbul
  2. Türkiye

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