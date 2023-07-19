Türkiye’de fiyatlar artınca Ruslar tercihini değiştirdi! Aldıkları yeni kararı Rus basını ilk kez paylaştı

Rus medyası, Türkiye’ye giden Rus turistlerin tatil tercihlerinin değişmeye başladığına dikkat çekti.



Rus medyası, Türkiye’ye giden Rus turistlerin tatil tercihlerinin değişmeye başladığına dikkat çekti. “Her şey dahil” sistemi olan tatil köyleri yerine, daha az yıldızlı otelleri tercih eden Rus turistlerin sayısı artışa geçti.

Kültürel ve turistik gezilerle Türkiye'yi keşfediyorlar

Böylece turistlerin deniz dışında, kültürel ve turistik gezilerle otellerin dışında da zaman ve para harcamaya başladıklarına vurgu yapıldı. Turlar dışında kendi başlarına Türkiye'ye gidenler, deniz-kum tatili dışındaki tarih-kültür odaklı gezilerle Türkiye'yi daha detayı keşfetmeye başladı.

Travelata.ru’nun verilerine göre, Türkiye’ye giden Rus turistlerin sayısı geçen sezona göre yüzde 48 arttı.

Marmaris ve Bodrum’u tercih eden Rus turistlerin oranı ise yüzde 14’e yükseldi.

3-4 yıldızlı otellere olan talep artarken, uzmanlar bunu Türkiye’de fiyatlarda yaşanan artışın yanı sıra, Rus turistlerin özellikle Ege sahillerinde otel dışında daha fazla zaman geçirmesine, tarihi-kültürel yerleri ziyaretlerine bağlıyor.

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Rus turistlerin çoğu hala imkanları ölçüsünde Türkiye’de beş yıldızlı otelleri tercih etmeye devam ediyor.

Sitenin verilerine göre, bu sezon Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında Alanya (yüzde 31) ve Kemer (yüzde 22) geliyor.

Beş yıldızlı otellere yapılan ortalama harcama Alanya’da 168 bin ruble, Kemer’de 182 bin ruble.(Turkrus)