Türkiye’de faaliyete geçti! Otomobil deneyimi yeniden güncelleniyor!

Uygulama, Türkiye’de fabrika model yılı MY23 ve sonrası, iCUP infotainment (Android tabanlı multimedya) sistemine sahip modellerde; otomobillerin kapı kilit ve iklimlendirme fonksiyonlarının kontrolü, güncel konum ve şarj durumunun görüntülenmesi, klima ve şarj fonksiyonları için zaman planlaması yapılması özelliklerini kullanıcıların deneyimine sunuyor. Sürüş günlüğü fonksiyonu ile sürücüler, yolculuklarını görüntülemek, kategorize etmek, birleştirmek, silmek ve yolculuk verilerini dışa aktarmak için uygulamayı kullanabiliyor.

Bunlar ile birlikte, uygulama üzerinden çağrı merkezi ve yol yardım hizmetlerine de ulaşım sağlanırken, otomobil içi internet ile de yerleşik Google Hizmetleri kullanılabiliyor.

Volvo Cars uygulamasına ek olarak, otomobillerin uzaktan yazılım güncellemesine imkan sağlayan, OTA (over the air update) hizmeti de Türkiye’de de kullanıma sunuldu. Bu hizmet ile birlikte kullanıcılar, otomobillerine ilişkin en yeni işlev ve geliştirmelere, uzaktan güncelleme ile sahip olabilecekler.

Volvo Cars Uygulaması, Apple App Store veya Google PlayStore’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. iPhone ve Android telefonların yanı sıra iPad ve Apple Watch cihazlarında da uygulama kullanılabiliyor. Uygulamayı kullanmaya başlamak için aktif bir e-posta adresi ile Volvo ID oluşturulduktan sonra otomobil ile eşleştirme yapılması yeterli olacaktır.