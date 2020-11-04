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Aktüel Türkiye'de ekim ayında yağışlar yüzde 58 azaldı
Aktüel

Türkiye'de ekim ayında yağışlar yüzde 58 azaldı

Geçen yıl ekim yağışları 27,4 milimetre kaydedilirken, bu yıl ekimde yağışlar yüzde 21 azalarak 21,7 milimetre olarak kayıtlara geçti - Yağışlardaki azalma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 90'ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normallerine göre yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi - Ekim ayında en az yağış 0,1 milimetre ile Mardin'de, en fazla yağış ise 103,9 milimetre ile Rize'de gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:07:37 -
Türkiye'de ekim ayında yağışlar yüzde 58 azaldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de ekim ayında uzun yıllar 51 milimetre olan yağış ortalaması yüzde 58 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı yağış ortalaması 51 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl ekim yağışları 27,4 milimetre kaydedilirken, bu yıl ekimde yüzde 21 azalarak 21,7 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ekim yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 58 azaldı.

Yağışlar ülke genelinde normalin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Ekim yağışları, Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda normallerine göre azalma gösterdi. Yağışlardaki azalma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 90'ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normallerine göre yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi.

Ekim ayında en az yağış 0,1 milimetrenin ile Mardin'de, en fazla yağış ise 103,9 milimetre ile Rize'de gerçekleşti.

Eylül ayında en düşük yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Ekim ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:

Bölgeler 2020 Ekim Yağış (mm) Normal (mm) Geçen Yıla Göre Değişim(%) Normaline Göre Değişim(%)
Marmara 62 67,3 50 artma 8 azalma
Ege 44,6 41,5 68 artma 8 artma
Akdeniz 18,6 49,4 31 azalma 62 azalma
İç Anadolu 13,8 33,9 30 artma 59 azalma
Karadeniz 31,9 79,2 29 azalma 60 azalma
Doğu Anadolu 4,5 50,9 79 azalma 91 azalma
Güneydoğu Anadolu 0,3 36,8 99 azalma 99 azalma

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