Türkiye'de ekim ayında yağışlar yüzde 58 azaldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de ekim ayında uzun yıllar 51 milimetre olan yağış ortalaması yüzde 58 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı yağış ortalaması 51 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl ekim yağışları 27,4 milimetre kaydedilirken, bu yıl ekimde yüzde 21 azalarak 21,7 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ekim yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 58 azaldı.



Yağışlar ülke genelinde normalin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Ekim yağışları, Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda normallerine göre azalma gösterdi. Yağışlardaki azalma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 90'ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normallerine göre yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi.

Ekim ayında en az yağış 0,1 milimetrenin ile Mardin'de, en fazla yağış ise 103,9 milimetre ile Rize'de gerçekleşti.

Eylül ayında en düşük yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.



Ekim ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti: