Video paylaşım platformu olan YouTube, bugün E-posta üzerinden YouTube için içerik üretenlere mail gönderdi. Gönderilen mailde içerik üreticilerinin eğer vergi bilgilerini ABD’ye iletmezlerse toplam gelirlerinin yüzde 24’ü kesintiye uğrayacağını bildirdi. YouTube’un gönderdiği bu mailden Türkiye’de bulunan içerik üreticileri nasıl etkilenecek ve içerik üreticileri ABD’ ye vergi verecek mi? İşte merak edilen haberin detayları…

Türkiye’de bulunan YouTuber’lar ABD’ye vergi ödeyecek mi?

YouTube Creators kanalından yayınlanan bir gönderide yapılacak olan değişikliğin önümüzdeki Haziran ayında yürürlüğe gireceği açıklandı. YouTuber’lar artık Türkiye ya da başka bir ülkede olsa da ABD’deki kullanıcılar sayesinde elde ettikleri gelirler için ABD’ye vergi ödemek zorunda olacak.