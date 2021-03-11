  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye’de bulunan YouTuber’lar ABD’ye vergi ödeyecek mi?
Ekonomi

Türkiye’de bulunan YouTuber’lar ABD’ye vergi ödeyecek mi?

YouTube, internette bulunan bir video paylaşım platformudur. Son zamanlarda dünyamızda ve ülkemizde YouTube çok kullanılmaya başlandı. YouTube video içerik üreticileri yani YouTuber’lar ürettiği içeriklerden, YouTube üzerinden ücret almaya başladı. Türkiye’de Maliye Bakanlığı tarafından geçen ay alınan bir kararla, YouTube için içerik üreten kişilerden vergi kesileceği duyurusu yapıldı. Türkiye’den sonra ABD ‘de YouTuber’lar dan vergi kesintisi olacağını bildirdi. Peki, Türkiye’de bulunan YouTuber’lar ABD’ye vergi ödeyecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:32:00 -
Türkiye’de bulunan YouTuber’lar ABD’ye vergi ödeyecek mi?

Video paylaşım platformu olan YouTube, bugün E-posta üzerinden YouTube için içerik üretenlere mail gönderdi. Gönderilen mailde içerik üreticilerinin eğer vergi bilgilerini ABD’ye iletmezlerse toplam gelirlerinin yüzde 24’ü kesintiye uğrayacağını bildirdi. YouTube’un gönderdiği bu mailden Türkiye’de bulunan içerik üreticileri nasıl etkilenecek ve içerik üreticileri ABD’ ye vergi verecek mi? İşte merak edilen haberin detayları…

Türkiye’de bulunan YouTuber’lar ABD’ye vergi ödeyecek mi?

YouTube Creators kanalından yayınlanan bir gönderide yapılacak olan değişikliğin önümüzdeki Haziran ayında yürürlüğe gireceği açıklandı. YouTuber’lar artık Türkiye ya da başka bir ülkede olsa da ABD’deki kullanıcılar sayesinde elde ettikleri gelirler için ABD’ye vergi ödemek zorunda olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi
Gündem

Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçimlerde terör sevici HDP'nin oylarıyla kazandığını terör sevici HDP Nazilli İ..
Bölgede kriz her an patlak verebilir!
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha "saldırgan" bir askeri varlık oluşturduğunu belirtere..
Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı!
Gündem

Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay