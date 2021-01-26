Sağlık Bakanlığı aşı takip sayacı üzerinden şimdiye kadar Türkiye’de kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğu bilgisini paylaşıyor. Vatandaşlar her gün kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu görebiliyor. Peki, Şimdiye kadar Türkiye’de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Aşı takip sayacı son durum ne?

Türkiye'de bugün itibariyle kaç kişi aşı oldu?

Türkiye'de Koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. Geçen cumartesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek söz ettiği aşı haritası aktif hale geldi. 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyle Sağlık Bakanlığı aşı haritasını erişime açtı.

Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

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Aşının yan etkileri var mı?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.