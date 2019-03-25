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Türkiye’de birçok ilde uygulanmaya başlanan ‘Futbol Halı Saha Ligi’ Trabzon’da 20 Nisan’da başlıyor

Futbol kenti olarak anılan ve her yaştan insanın futbolu beğeniyle takip ettiği Trabzon’da halı saha futbol ligi kuruluyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 08:10
Türkiye’de birçok ilde uygulanmaya başlanan ‘Futbol Halı Saha Ligi’ Trabzon’da 20 Nisan’da başlıyor

Futbol kenti olarak anılan ve her yaştan insanın futbolu beğeniyle takip ettiği Trabzon’da halı saha futbol ligi kuruluyor.


Türkiye genelinde, birçok ilde kurulan, yaklaşık dört farklı kategoriden oluşan halı saha futbol ligi, Futbol Antrenörü Fatih Azak koordinesinde Trabzon’da hayata geçiriliyor.



Toplamda 72 takım bin sporcu


Ortahisar ilçesinde, 72 takım ve yaklaşık bin sporcunun yer alacağı halı saha ligi, 20 Nisan’da sezonu açıyor. Halı saha liginin genel içeriği ve formatıyla alakalı açıklamalarda bulunan Azak, “Trabzon, futbolun beşiği konumunda bir ilimiz. Hemen her mahallede her yaşta insanın iki taşı kale yaparak top peşinde koşturduğu nadide bir futbol kenti. Futbolun böylesine ilgi gördüğü ve Türk futboluna önemli yetenekler kazandırıldığı şehrimizde, oldukça geniş bir kesime hitap edecek Trabzon Halı Saha Ligi’ni kuruyoruz” dedi.



UEFA ve FİFA statüsü benzeri ligler


Halı saha liginin normal bir lig statüsüyle aynı prosedürleri içereceğini ve ödül ile birlikte bir üst lige terfi ve küme düşme uygulamalarını kapsayacağını sözlerine ekleyen Azak, “Halı saha ligi ile birlikte yeteneği keşfedilmemiş ya da spor yapma arzusu ön planda olan kesime hitap edeceğiz. Aynı zamanda da oynadığı müsabakadan bir karşılık alan, puanlı sistemin olduğu ve sonunda bir kupa ile ödülün olacağı bir statüye sahip olacak. Hatta, Trabzon şampiyonu ile İstanbul şampiyonun da içerisinde olduğu Türkiye’deki diğer şehirlerin halı saha liglerinin şampiyonları, şampiyonlar ligi formatında eleme usulü ayrı bir organizasyon içerisinde maç yapacaklar. UEFA ve FİFA statüsünde olduğu gibi önümüzdeki yıl bu uygulamasıyla da dikkatleri üzerine çeken geniş çaplı bir organizasyon olacak” diye konuştu.



‘Halı sahadan ulusal rekabete’


“Kendisine ve takım arkadaşlarına güvenen, ‘Biz bunu yaparız’ diyen herkes bu organizasyonda en önde olmak için takımını kurup başvuru yapabilir” diyen Azak, “Sponsorların vereceği destekle birlikte yalnızca Trabzon sınırlarında kalan değil, halı saha futbol ligini kuran tüm illerimize yayılacak olacak bu organizasyonla birlikte, amatör futbolda bir ilke de imza atmış olacağız. Organizasyonumuz her ne kadar amatör futbolu kapsasa da, takımlarımız aktif futbolun içerisinde bulunan en fazla iki lisanslı futbolcuyu kadrolarına dahil edebilecekler. En az 10, en fazla 13 kişiden olacak takımlar, lige katılmak için belli bir ücret ödeyecek. Erken kayıt yaptıran takımlarımızı süper ligden başlatıp mücadelenin içine sokacağız. Şu ana kadar organizasyona olan ilgi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hedefimiz, süper lig, birinci lig, ikinci lig kırmızı ve beyaz gruplarda takımları tamamlayarak sezonu başlatmak. Trabzon’un futbol sevgisi ve yeteneği ile güzel bir organizasyonun bizleri beklediğine inancımız tam. Sloganımız ise ‘Halı sahadan ulusal rekabete’ olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 08:10
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