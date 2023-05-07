Türkiye'de binlerce yılan istilası daha! Görüntüler artık dehşet verici, tehlike var! Kıyamet alametleri gibi...

Türkiye’de yılan istilası! Görüntüler dehşet verici Yuvalarında kış uykusuna yatan ve sürüngenler denince akla gelen ilk havyan; yılanlar yuvalarından kafalarını çıkarmaya başladı. Türkiye’de bu güne dek görülmemiş anlar yaşanıyor ve insanları korkutarak tedirginliğe sebep olan görüntüler ortaya çıktı. Özellikle o bölgede yaşayanlar uzmanlar tarafından uyarılara maruz kaldı.

Havaların ısınması ile birlikte kış uykusuna yatmış olan hayvanlar doğaya karışmaya başladı. Son zamanlarda haberlere sık sık konu olan yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan kuraklık ve iklim değişiklikleri, doğada düzensizliklere sebep oluyor. Bu durum son birkaç yılda ekosistemin alt üst olmasına yol açtı! Akdeniz bölgesinde yılan sayılarında çok büyük artışlar var. Uzmanlar vatandaşları konu hakkında uyardı.

UZMANLAR SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Yaz ayını İspanya'da geçirmek isteyen tatilciler ise aldıkları haber ile şoke oldu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Yılanlarla ilgili gelen bu haberlerin ardından uzmanlardan da yetkililere yönelik acil çağrı geldi. Uzmanlar, insanları öldürebilen türleri de ailesinde barındıran at nalı kamçı yılanlarının 'istilacı' tür kategorisine alınmasını talep etti.

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TÜM DÜNYA ETKİLENDİ

Yılanlar eski çağlardan bugüne dek en zararlı hayvanlar arasında yer almaktadır. Yılan zehrine maruz kalan bir kişi yine panzehrini bir yılandan karşılamaktadır. Bu yüzden yılanların tehlikeli olmasının yanı sıra; yine en önemli panzehir ve ilaçlar da yılan zehrinden elde edilmektedir. Dünya üzerinde en tehlikeli türlerden biri olan ‘at namlı kamçı’ yılanı Akdeniz’i ele geçirdi!

DÜNYAYI İSTİLA ETMEYE BAŞLADI

Dünya üzerinde en tehlikeli yılanların başında gelen at namlı kamçı tür yılan Akdeniz dışında Balear Adaları, popüler tatil merkezleri Ibıza ve Kanarya Adaları'nda da oldukça sık rastlanmaya başladı!