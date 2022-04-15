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Aktüel Türkiye'de ’beyaz kaplan’ yakalandı
Aktüel

Türkiye'de ’beyaz kaplan’ yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı hayvan kaçakçılarına geçit vermedi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayvan kaçakçılığı yapan 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:16:00 -
Türkiye'de ’beyaz kaplan’ yakalandı

YENİ AKİT  ANKARA

Kaçakçılığın her alanıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul İl #JandarmaKomutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Silivri’de bir adrese yapılan operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkemize getirildiği tespit edilen 1 beyaz kaplan ve 1 Rhesus cinsi maymun ele geçirilerek 1 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

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