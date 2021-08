'Türkiye'de 2021 yılı orman yangınları PKK'nın ekolojik terör saldırısıdır'

27 Temmuz 2021’de Antalya/Manavgat’ta kısa sürede EŞ ZAMANLI olarak 4 noktada başlatılan orman yangınları, bir eko terör olduğu için ardından iki gün içinde 81, on gün içinde 191 noktaya yayıldı. Böylece en kurak ve sıcak dönemde tüm Akdeniz ve Ege Bölgelerimiz ve kısmen de diğer bazı bölgelerimizde (Kocaeli, Kayseri, Tunceli gibi) ciğerlerimiz yanmaya başladı. Bu yangınları kasten çıkaran ve çıkarttıranları, ormanlarımızı, can ve mallarımızı, hayvanlarımızı yakan iblisleri ve böyle bir milli felaketi siyaset malzemesi yapan CHP yönetici ve vekillerini şiddet ve nefretle lanetliyoruz. Bu manzaraya bakıp yorum yaptığımızda bu durumun doğal bir yangına benzemeyip sabotajlar zinciri olduğu anlaşılmaktadır. Karadeniz Bölgemizde ve diğer bazı bölgelerimizde meydana gelen SEL felaketleri doğal afettir. Sel, deprem ve orman yangınları gibi her türlü milli felakette Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz ve bağlı birimleri her türlü müdahale ve mücadeleyi en iyi şekilde ve cansiperane biçimde yapmaktadır. Halkımız da gönüllü olarak her türlü yardım ve desteği hükümete vermektedir. Hükümet de felaketlerde mağdur duruma düşen vatandaşlarımıza her türlü maddi – parasal ve manevi destekleri vermekte, zararlarını karşılamakta, evlerini yapmaktadır. Bir tespite göre geçmiş yıllarda Türkiye’deki orman yangınlarının % 7’si sabotaj olarak bulunmuş, % 56’sı ise muğlak-şüpheli olarak bulunmuş. Yangın sabotajı Allah’tan başka kimsenin görmediği yerlerde bir izmaritle veya kibritle olabildiği ve tespit edilmesi de imkânsız veya çok zor olduğu için, o muğlak olan % 56’lık oranın da sabotaj olması çok yüksek ihtimaldir. Geriye kalan kısım ise kişilerin dikkatsizliği veya sorumsuzluğu yüzünden izmarit atılması veya mangal ateşlerinin söndürülmeden bırakılması yüzündendir. Ama bu son yangınların % 80’i Türkiye’ye ve güçlü milli- yerli yönetimine düşman olan dış karanlık mihraklar ve onların taşeronları başta PKK olmak üzere FETÖ ve DHKP/C ile sempatizanlarının sabotajları olabilir… Çocukları dahi kullanan, vicdanları, imanları ve ahlaki değerleri olmayan bu terör örgütleri ve destekçileri yangınları kasıtlı olarak çıkarmışlardır. Nitekim PKK ile bağlantılı olduğu sanılan ‘Ateşin Çocukları’ adlı bir terörist ve insanlık dışı grup üstlenme yapmıştır.



PKK’nın Kandil’deki terörist başlarından Marksist-Leninist Murat KARAYILAN zalimi 2 yıl önce “silahımız çakmak ve kibrittir” sözü ile PKK, PYD, YPG, HDP; KCK ve zalimlerin üye ve sempatizanlarına bir tip talimat vermiştir. Ayrıca bu terör örgütlerinin bağlı olduğu ABD, AB, CIA, MOSSAD gibi merkezler de 2021’de iklimin sıcak ve kurak geçmesini tespit ederek Türkiye’nin ekonomisi ve turizmine darbe vurmak ve siyasi iradesini olumsuz etkilemek, hükümete darbe olsun diye planlama ve zamanlama yaparak talimat da vermiş olabilirler bu uşakları olan hainlere. Bu görüş asla yabana atılamaz.



Milli güvenlik meselemiz de olan orman yangınları konusunda muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan şunları söylemiştir: “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz, her türlü zararları ve ihtiyaçları karşılanacaktır”. “Ciğerlerimizi yakanların ciğerlerini sökeceğiz”. İnşallah diyoruz, fakat yangını çıkaran hainleri yakalamak ve ispatı imkânsız veya çok zor bir iştir. Yüce Allah yardımcımız olsun. İmansız, vicdansız kişiler veya aklı ermeyen çocuklar bu işi yapabilir.



Nitekim 12 yaşında bir çocuğun pedagog eşliğinde ifadesine başvurulduğunda ezberletilmiş olan şu cevabı 5 kez tekrarlamıştır: “annem- babam boşanacakmış, bir de ilkokul birdeyken arkadaşlarım beni dövmüştü, psikolojim bozuktu onun için yaktım”. Belli ki bir hain bunu kullanıp yaktırmış ve mantıksız bu ifadeyi verdirtmiştir. Çapraz sorgu yöntemi ile gerçeğin ortaya çıkarılabileceği belirtilmektedir. Psikolog Bilimseli Akarsu, “suçlu çocuk yoktur, suça itilmiş çocuk vardır” demiştir. Orman yangınları ile ilgili başka bazı çocukların da ifadeleri alınmıştır. Ne yazık ki korkunç orman yangınları devam ederken ve bunların söndürülmesi için her türlü çaba ve fedakârlıklar gösterilirken yangınlar üzerinden algı operasyonları yapan düşmanlar ve hainler de var. Kasıtlı bu iş için açılan 100 kadar yeni yabancı internet sitesi Türkiye istihbaratınca tespit edilip soruşturma ve inceleme başlatılmıştır. Ki bunlar sureti haktan görünüp HELP TURKEY veya GLOBALL CALL gibi mesaj başlıkları ile yardım çağrısı görünümü altında Türkiye ve Cumhurbaşkanını aşağılama Türkiye’nin iyi yönetilemediği iması amacı gütmüşlerdir. Kısa sürede 2.5 milyon paylaşımcıya ulaşmışlardır. % 7 ABD’de, % 7 Almanya ve % 69 da Türkiye’de desteklenmiştir maalesef. Türkiye düşmanları sadece dışarda değil, içerde de var. Bunu bertaraf edecek çözümler aramalıyız.



Bu orman yangınları olurken CHP’nin birlik ve dayanışma yapması gerekirken aksine konuyu siyaset malzemesi yapması, karalamalar ve polemikler yapması, milletimizi üzen lanetlenecek bir tutum olmuştur. Mesela Bay KILIÇDAROĞLU’nun THK’nın 50 yıllık eski ve kullanılamaz halde olan işlevsiz uçaklarının yangında neden kullanılmadığının hesabını sormaya kalkması. Sonunda da gidip kendisi bu gerçeği görüp eski ve işlevsiz olduğunu ve bu uçakların kullanılabilir hale gelmesi için çok tamire ve 3 ay zamana ihtiyaç olduğunu itiraf etmesi. Eskiden beri CHP zihniyetlilerin elinde olan bu kurum 1,5 katrilyon liralık zarara sokulmuştur.. Yine CHP’nin Antalya vekili Rafet Zeybek’in Ülke TV’nin bayan muhabirine çirkin saldırıda bulunması. Çünkü o TV ekibi CHP’li vekillerin yalan haberlerini boşa çıkarıyorlardı. Bu vekil ve diğer konuyu siyaset malzemesi yapan CHP yetkililerini kınıyoruz ve hiç olmazsa milli felaketlerde birlik ve dayanışmaya davet ediyoruz. Yalan haber yaymak milli güvenlik sorunudur. Dolayısıyla CHP ve K. Kılıçdaroğlu da milli güvenlik sorunudur. CHP’nin ürettiği siyaset Türkiye’yi yakacak kadar tehlikelidir. CHP’li yöneticiler yalan rüzgârları ile olayları daima çarpıtıyorlar. Bu yangınlarda maalesef CHP’li ilgili ve yetkililer siyasi rant peşinde koşarak hükümete saldırılarda bulunmuşlardır. Oysa hükümet her türlü çareye samimiyetle ve cevvaliyetle başvurmuştur. Mesela Muğla’nın Milas ilçesindeki Kemerköy’de bulunan termik santrale de yangın 04.08.2021’de sıçradı. Bu santralin zarar görmemesi için patlama ihtimali olan hidrojen tankları önceden boşaltıldı ve çalışanlar ile birlikte halk tahliye edildi. Bu şekilde 11 saat içerisinde santral kurtarıldı. Yangınla mücadeleyi sabote eden ve siyaset malzemesi yapan tüm CHP yetkililerini kınıyoruz. 10. günde 41 ilde 191 yangın kontrol altına alınmıştır. Türkiye’de yangına karşı başarılı bir şekilde sınav veriyoruz. Ama CHP bu sınavı da kaybetti. Sibirya, ABD ve Avusturalya’da aylarca süren orman yangınları vardır. Şu anda Yunanistan’da yangınlar ile mücadelede başarı sağlanamadı ve yangınlar kontrol altına alınamıyor.



Bu orman yangınlarında CHP yetkilileri milli ve siyasi ahlaka aykırı davranışta olsa da Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve AK Parti yetkilileri halkımızla birlikte yangınları söndürmek için tüm teknik imkânları ile cansiperane bir mücadele içinde olmuşlardır. 56 Helikopter, 15 - 20 Uçakla havadan, yüzlerce itfaiye araçları ve itfaiye erleri, yüzlerce arazözler, 4500 orman işçisi, AFAD, KIZILAY ve gönüllü vatandaşlarımızla canhıraşane mücadele verilmiştir. Orman yangınları ile mücadelede şehit ve gazilerimiz olmuştur. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir PAKDEMİRLİ: 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı, demiştir. Selam ve muhabbetle.