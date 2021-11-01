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Gündem Türkiye'de 1 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de 1 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. Son 24 saatte 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:16:00 - 2021-11-01 20:24:26
Türkiye'de 1 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. Bugün 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi vefat etti.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var.

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