Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'dan açıklama

Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda ABD'li basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile "çok iyi, uzun ve verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerinin altını çizerken "NATO'nun büyümesi ve genişletilmesi çabaları da dahil olmak üzere ABD ve Türkiye'nin birlikte üzerinde çalıştığı pek çok önemli konuyu ele aldık. Onay protokollerinin Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından imzalanmasından ve şu anda Türk Parlamentosunda bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede "Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda yürütülen önemli çalışmaların" da konuşulduğunu kaydeden Blinken, "Türkiye son birkaç yıldır, özellikle Karadeniz Tahıl Girişimi ve Ukrayna'dan gıda çıkarma çabalarının yanı sıra elektrik şebekesinin desteklenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Terörle mücadele ortaklığımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı, ticaret ve yatırım yoluyla ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı ele aldık." dedi.

Blinken, Türkiye'den, G7 ile ilgili bir toplantı için Japonya'ya gideceğini kaydederek mevkidaşları ile görüşeceğini belirtti.

Japonya'nın yanı sıra Güney Kore ve Hindistan'a da gideceğinin altını çizen Blinken, bu ziyaretlerin, ülkesinin Gazze'deki krize yoğun bir şekilde odaklansa da Hint-Pasifik ve dünyanın diğer bölgelerinde "ABD çıkarlarını ilerletmek için yaptıkları önemli çalışmalara" son derece bağlı ve odaklanmanın kanıtı olduğunu kaydetti.

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Blinken, Gazze'deki sivillerin yaşadıklarından dolayı ABD'nin de kaygılandığını vurgulayarak bu konuda çalışıldığını ve İsrail ile "sivil kayıpları en aza indirmek konusunda" görüştüklerini belirtirken ayrıca Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırmak içinde uğraş verdiklerini belirtti.

Blinken, Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda farklı bölge ülkelerini ziyaret ettiğini, önemli adımlar attıklarını, görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ülkelerde her birinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Savaşın bölgeye yayılmasını önlemenin kritik öneme sahip olduğunu ve bölge ülkelerinin de bu amaç için büyük çaba gösterdiğini belirten Blinken, şunları kaydetti:

"İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptık. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz, bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz."

Blinken, bu konularda ilerleme sağlandığını düşündüğünü, bölgelere yaptığı ziyaretlerde de farklı şekillerde ABD liderliğinin, ABD diplomasisinin vazgeçilmez olduğunun kendisine aktarıldığını söyledi.

"(Bölge ülkeleriyle) Her konuda anlaşamıyoruz ama en önemli kritik konularda birlikte çalışmak konusunda işbirliği içerisindeyiz ve diğer konularda açık bir şekilde iletişimi sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Blinken, önemli görüşmeler yapıldığını yineledi.

Rehineler "yoğun olarak odaklandığımız bir konu"

ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile özellikle insani yardım erişimiyle ilgili ayrıntılar üzerinde çalıştıklarını ve bu yardımları önemli ölçüde artırdıklarını kaydeden Blinken, çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanabilirliği konusunu İsraillilerle görüştüklerini ifade etti.

Blinken, kritik noktalardan birinin de "rehineler konusunda ilerleme kaydedilmesi" olduğunu belirterek, "Bu bizim yoğun olarak odaklandığımız bir konu. Ancak aynı zamanda çatışmalara ara verilmesinin bu öneriyi ilerletmeye de yardımcı olabileceğine inanıyoruz." dedi.

Yalnızca Gazze'ye değil, Batı Şeria'da olup bitenlere de çok odaklandıklarını kaydeden Blinken, "Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı şiddet konusundaki endişelerimizi çok açık bir şekilde dile getirdik. İsrail hükümetinin bu sorunla daha etkili bir şekilde başa çıkma konusunda taahhütlerde bulunduğunu duyduk ve bunun gerçekleşmesini çok yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"İsveç'in ittifaka katılma sürecini tamamlamamız için ortak bir kararlılık olduğunu düşünüyorum"

Blinken, "Türkiye, Mısır, Katar gibi ülkelerin rehineleri kurtarma konusunda Hamas'la çalışabilecek yeterli güce sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa İsrail bombardımanı durdurmadığı sürece böyle bir şey söz konusu değil mi?" sorusuna, rehine konusunun detaylarına giremeyeceğini ancak konunun ABD'nin odak noktasında olduğunu kaydetti.

Diğer ülkelerin de rehinelerin kurtarılması konusunda önemli rol oynayacağını düşündüğünü belirten Blinken, bu konuda yapılacak yardımların gereklilik olduğuna dikkati çekti.

Blinken, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulünü desteklemeye hazır olduğuna dair size herhangi bir güvence verdi mi?" sorusunu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay protokollerini imzalaması ve Parlamento'ya göndermesi bizi çok cesaretlendirdi." şeklinde yanıtladı.

Bu konuda ilerleme kaydedileceğine inandığını belirten Blinken, "İsveç'in ittifaka katılma sürecini tamamlamamız için ortak bir kararlılık olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye'nin de bizim de sahip olduğumuz bir kararlılık." dedi.