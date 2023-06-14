Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu Sahipliğinde Londra’da gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ev sahipliğinde organize edilen Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu, Türk ve İngiliz iş insanlarının yanı sıra Birleşik Krallık tarafından bakanlık düzeyinde katılımla T.C. Londra Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden temsilciler ile yapılan birebir toplantıların yanısıra Türkiye yatırım ortamının katılımcılara tanıtıldığı resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu katılımcılara hitap etti. Türkiye Varlık Fonu CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut’un da davetliler arasında olduğu programa, Türk ve İngiliz iş insanlarının yanısıra çeşitli sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Konuşmasında Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerine değinen T.C. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş; “Ekonomik ve ticari ilişkiler, Birleşik Krallık ile işbirliğimizin en önemli boyutlarından. Siyasi ilişkilerimizin güçlü seyrinden istifadeyle bu alanda işbirliğimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bu çabada iki ülke özel sektörleri itici güçlerdir. Devletimiz de iş dünyamızı desteklemek için tüm gücüyle çalışıyor. Bu çerçevede, Londra’da yaptıkları çalışmalar için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimize bilhassa teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarla, Britanya’dan ülkemize daha fazla yatırım çekmeye ve ihracatçımıza yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.”



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Avrupa’nın en önemli yenilikçi yatırımlar ve teknoloji girişimi etkinliklerinden biri olan LondonTech Week ile aynı haftada gerçekleşen resepsiyona, London Tech Week’e ziyaretlerinin ardından katılım sağladı. Konuşmasında Türkiye’nin yatırım ortamının Birleşik Krallık ile ekonomik işbirliğine olan katkısına değinen Dağlıoğlu, Türk girişimcilik ekosistemine dair de önemli mesajlar kaydetti; "Bugün Londra’da İngiliz iş dünyasının temsilcileri ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı vesilesiyle bir araya geldik. Bilindiği üzere Birleşik Krallık, Türkiye’nin en fazla ticaret fazlası verdiği ve her alanda stratejik ilişkilere sahip olduğu ülkelerin başında geliyor. 18,9 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğumuz Birleşik Krallık, en büyük 4. ihracat ve 11. ithalat ortağımız konumunda. 2002 yılından bu yana Birleşik Krallık’tan Türkiye'ye 13,5 milyar ABD Doları uluslarası doğrudan yatırım girişi kaydedildi ve ülkemizde yaklaşık 3200 Birleşik Krallık merkezli yatırımcı faaliyet gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılına, girerken Birleşik Krallık başta olmak üzere uluslararası yatırımcıları ülkemize davet çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda en önemli başlıklarımızdan biri, teknoloji girişimlerimizin başarılarını uluslararası platformlarda tanıtmak ve uluslararası yatırımcıları girişimcilik sektörümize kazandırmak. Yatırım Ofisi olarak bugün aynı zamanda girişimcilik ekosistemimizin temsilcileri ile LondonTech Week'e katıldık. Yatırım Ofisi olarak ülkemiz ekonomisine katma değer katan inovasyon öncelikli yatırımları her alanda destekliyoruz.”

Konuşmasında İstanbul Finans Merkezi projesine değinen Türkiye Varlık Fonu CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut; “İstanbul Finans Merkezi; finansal piyasaların, ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki finansal rekabet gücünü artırmak ve İstanbul’un dünyanın önde gelen küresel finans merkezi olarak konumlanmasını sağlamak için çalıştığımız stratejik yatırım projelerimizden birini oluşturuyor.

Bu hedefler doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara önemli bir girişimcilik ekosistemi sağlıyor. Merkez; kamu ve özel sektör bankalarını, varlık yönetim şirketlerini, aracı kurumları, sigorta şirketlerini, profesyonel hizmet şirketlerini, Türk ve uluslararası finansal ve düzenleyici kurumları bir araya getiriyor.

Güçlü hukuki altyapısı, dünya standartlarında en son teknolojisi ve ‘akıllı şehir’ tesisleri ile İstanbul Finans Merkezi; tamamı 1,5 milyon metrekareyi aşan iklim ve çevre dostu ofis ve perakende alanını, kongre merkezini ve 5 yıldızlı oteli kapsıyor.”

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