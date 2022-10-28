Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı ne anlama geliyor içeriğinde neler var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği 'Türkiye Yüzyılı' ifadesinin ne olduğu, bu projenin detaylarında nelerin olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye Yüzyılı neyi ifade ediyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.00'da konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak” ifadelerini kullandı.