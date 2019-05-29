Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Takım hazırlık maçında komşu ülke Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Antalya'da oynanacak. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda? İşte milli maça ilişkin merak edilen detaylar...29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:42
A Milli Takım hazırlık maçında komşu ülke Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Antalya'da oynanacak. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda? İşte milli maça ilişkin merak edilen detaylar...
Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak gerçekleşecek olan hazırlık karşılaşması, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'da TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
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