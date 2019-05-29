0553 313 94 23

Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takım hazırlık maçında komşu ülke Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Antalya'da oynanacak. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda? İşte milli maça ilişkin merak edilen detaylar...

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:42
Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takım hazırlık maçında komşu ülke Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Antalya'da oynanacak. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda? İşte milli maça ilişkin merak edilen detaylar...

Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak gerçekleşecek olan hazırlık karşılaşması, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'da TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:42
  1. Antalya
  2. Türkiye Yunanistan
  3. Türkiye Yunanistan ne zaman
  4. Türkiye Yunanistan saat kaçta
  5. Türkiye Yunanistan hangi kanalda
  6. Türkiye Yunanistan maçı
  7. Türkiye Yunanistan maçı ne zaman
  8. Türkiye Yunanistan maçı saat kaçta
  9. Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda
  10. Türkiye Yunanistan maçı yayıncı kuruluş
  11. Türkiye Yunanistan maçı canlı
  12. Türkiye Yunanistan izle
  13. Türkiye Yunanistan kanal bilgisi
  14. Türkiye Yunanistan hangi gün
  15. Türkiye Yunanistan kaç kaç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    2. 2019 Kadir Gecesi ne zaman ayın..
    3. Başkan Yaşar’dan “vefa” iftarı
    4. Zelenskiy memurlara döner yemelerini..
    5. Türkiye Yunanistan maçı ne zaman ve..
    6. İstanbul'un Fethi'nin 566. Yılı..
    7. Akıncı Üssü davası
    8. Behzat Ç ne zaman başlayacak? Behzat Ç..
    9. İBB, Şehit yakınları ve gazileri..
    10. 'Üstad Necip Fazıl'ın hocası Arvâsî..
    11. Abdullah Avcı ile 3 yıl
    12. Tunus'ta solun çatı yapılanmasından 9..
    13. Bir 'pedofili' skandalı da Ayşe..
    14. Saakaşvili Ukrayna'ya döndü
    15. Kula Deri OSB’nin ismi değişiyor
    16. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger,..
    17. "Bayramda tatile gidenler olabilir,..
    18. İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor..
    19. Balkanlar’a dev yol projesi
    20. Zarif’ten "Kudüs Filistinlilere..
    21. O doktorlar hakkında flaş gelişme! 34..
    22. Sahte bomba düzenekli soyguncuyu..
    23. Bakanlık açıkladı! Irak kuzeyinde PKK..
    24. Hatay’da beton mikseri geçişinde parke..
    25. Adıyaman'da bir mezrada kuduz önlemi
    26. Yangına havadan, karadan müdahale..
    27. SMDK'den uluslararası topluma..
    28. Hırsızların iş kazası...Polisten..
    29. ABD'li ilaç şirketine rekor dava!..
    30. Şansını denemek için silahlı soyguna..
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor