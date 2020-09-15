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Dünya Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak
Dünya

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:04:00 -
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan ile Türkiye arasındaki görüşmelerin ardından NATO Karargahında askeri heyetler arasında bir toplantı yapmayı kabul etti.

Bu kapsamda Yunanistan ile Türkiye arasındaki askeri heyetler, "usullerin ayrılması" bu görüşmelerin  ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

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