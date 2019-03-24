Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

ANKARA (AA) - Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 300 sporcu mindere çıktı. Organizasyonda 45 kiloda Tolga Özbek, 48 kiloda Yusuf Demir, 51 kiloda Eray Şimşek, 55 kiloda Süleyman Konak, 60 kiloda Alihan Öksüz, 65 kiloda İsmet Çiftçi, 71 kiloda Halit Özmuş, 80 kiloda İsmail Küçüksolak, 92 kiloda Ömer Ağtaş ve 110 kiloda Emin Demir birinci oldu. Kulüpler sıralamasında Ankara TEDAŞ, 130 puanla birinciliği elde etti. Ordu Büyükşehir Belediyespor 124 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 91 puanla üçüncü sırayı aldı.

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