'Türkiye yerli otomobil yapamaz' diyen CHP'li TOGG'un koltuğunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

Bakan Varank'a gerçekleştirdiği ziyarette TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleri eşlik etti.

Bakan Varank ve milletvekilleri, TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'nde Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Varank, 2022 yılının sonunda TOGG’un seri üretim bandından inmiş olacağını aktardı.

Karakaş bilgi verdi

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı.

TOGG CEO’su Karakaş, Gemlik’teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa’ya yakın Kocaeli’ne yakın." dedi.

Bakan Varank ve beraberindekiler, TOGG’un C segment SUV’unu inceledi.

Ayrıca Bakan Varank'a CHP’li Tahsin Tarhan, MHP’li Abdurrahman Başkan, İYİ Partili Ayhan Altıntaş ve bakan yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır eşlik etti.

Bakan Varank’ın davetiyle komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçti.

TOGG CEO’su Karakaş, Tarhan’ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

Yapılamaz diyordu, direksiyonuna geçti

CHP'li Tahsin Tarhan, yerli otomobille ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu şekilde olmaz dememize rağmen 6 yıl boyunca yerli otomobil geliyor diyerek milletin hayalleriyle oynadılar. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Uyarı amacıyla bir kez daha söylüyorum; bu proje tutmaz ve havada kalır.

Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın.

Türkiye'de yapılacaksa fizibilite çalışması yapılarak, vatandaşın gelir düzeyine uygun, Türkiye şartlarında şehir içinde kullanılacak, aile otomobili şeklinde maksi model şehir otomobili yapılabilir. Bunu zaten her firma yapabilir."