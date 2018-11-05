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‘Türkiye yeniden İslam’ın merkezi olsun’

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi, “Tarihte önemli rol oynayan Türkiye’nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz. Türkler, Haçlılara dur demiş, uzak diyarlara kadar İslamiyeti yaymışlardı.İslam sancağı burada yeniden dalgalanacak” dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:53
‘Türkiye yeniden İslam’ın merkezi olsun’

Her alanda büyük atılım içinde olan ve gelişen Türkiye, Müslümanların umudu olmaya devam ediyor... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliği yaptığı Dünya Müslüman Alimler Birliği Beşinci Genel Kurul Toplantısı’nda binlerce mümine konuşan Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi, Türkiye’nin gücüne ve gelişmişliğine vurgu yaptı. Karadavi, Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke haline geldiğini ve geçmiştekiyle arasında büyük fark olduğunu söyledi. Karadavi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimi üstlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerini takip ediyoruz. Köklü bir değişim var. Belediyelerin yaptıkları çalışmaları ve gelişmeleri görüyoruz. Tarihte önemli rol oynayan Türkiye’nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz. İslam sancağı yeniden göklerde sallansın. Selçuklular’dan itibaren bu topraklar geçmişte alimlere, ilim insanlarına ev sahipliği yaptı. Haçlılara dur demişler, uzak diyarlara kadar İslamiyeti yaymışlardır. İslam sancağı burada bir kez daha dalgalanacak ve hizmet kaynağı olacaktır. Bunu böyle bilelim” dedi.

Suudiler İslam’la bağdaşmıyor

Suudi Arabistan yönetimini eleştiren Karadavi “İslam’a ilk hizmet edenler Araplar olabilirler.Bugün İslam ismini taşıyan Suudi Arabistan’a bakalım. Bu ismi almış olması onu idame ettireceği anlamına gelmez. Çünkü davranışları İslam’la bağdaşmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Cemal Kaşıkçı kardeşimize ne oldu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:53
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. Dünya Müslüman Alimler Birliği Beşinci Genel Kurul Toplantısı
  3. Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi
  4. İslam dünyası
  5. Suudi Arabistan
  6. Cemal Kaşıkçı

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