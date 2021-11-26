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Ekonomi Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı
Ekonomi

Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin proje yönetim ortağı global danışmanlık ve mühendislik şirketi Wood olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:40:00 - 2021-11-26 11:41:56
Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin proje yönetim ortağı global danışmanlık ve mühendislik şirketi Wood olacak.

Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan petrol boru hatlarıyla doğal gaz ithal ederken, Nijerya, Cezayir ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkeden de sıvılaştırılmış doğal gaz alıyor. Sahanın üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığının azalması bekleniyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri (TP), Birleşik Krallık merkezli global danışmanlık ve mühendislik şirketi Wood'u, Türkiye'nin Karadeniz kıyısından 150 kilometre açıkta yer alan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin entegre proje yönetim ortağı olarak atadı.

Projenin ilk etabında entegre proje yönetimi ve mühendislik doğrulama testleri gerçekleştirilecek. Kontrat kapsamında deniz altı üretim sistemi, gaz iletim boru hattı ve Filyos'taki kara işleme tesisinin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerinin yönetimi de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Enerji, İnovasyon ve Optimizasyon Başkanı Andy Hemingway, Sakarya Gaz Sahası'nın Türkiye'nin enerji endüstrisinin ve ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Onlarca yıllık deneyime sahip Wood olarak, bu yeni önemli projede TP ile uzun süredir devam eden çalışma ilişkimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyük gaz rezervi olan Sakarya Gaz Sahası, 405 milyar metreküp doğal gaz kapasitesine sahip. Boru hattının 2023'te tamamlanmasının ardından günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gazın taşınması hedefleniyor.

Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan petrol boru hatlarıyla doğal gaz ithal ederken, Nijerya, Cezayir ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkeden de sıvılaştırılmış doğal gaz alıyor. Sahanın üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığının azalması bekleniyor.

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