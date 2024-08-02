Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli Siberağ-3 operasyonlarıyla yakalandı.
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı.
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli Siberağ-3 operasyonlarıyla yakalandı.
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