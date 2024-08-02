  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 08:21:00 -
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli Siberağ-3 operasyonlarıyla yakalandı.

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli Siberağ-3 operasyonlarıyla yakalandı.

Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere MİT'ten nokta operasyon
Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere MİT'ten nokta operasyon

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere MİT'ten nokta operasyon

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Gündem

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İstanbul'da ''Kuyu-14'' operasyonları: 15 kişi yakalandı
İstanbul'da ''Kuyu-14'' operasyonları: 15 kişi yakalandı

Gündem

İstanbul'da ''Kuyu-14'' operasyonları: 15 kişi yakalandı

Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda
Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

Gündem

Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

Putin bizzat karşıladı! İşte MİT'in takas operasyonuyla ülkesine dönen isimler" target="_blank">
Putin bizzat karşıladı! İşte MİT'in takas operasyonuyla ülkesine dönen isimler
Putin bizzat karşıladı! İşte MİT'in takas operasyonuyla ülkesine dönen isimler

Gündem

Putin bizzat karşıladı! İşte MİT'in takas operasyonuyla ülkesine dönen isimler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Allah rast getirsin

Emniyet ve huzurumuz için çalışan asayiş görevlilerimizin Allah yâr ve yardımcısı olsun...milletin huzurunu bozan ların kökü kurusun...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23