Türkiye Yemen’e destek olmaya devam ediyor

Sadakataşı Derneği ‘‘Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde’’ çağrısıyla başlatmış olduğu Yemen yardımlarını sürdürüyor. Dernek Marib bölgesine TOÇBİR-SEN’in destekleriyle gıda, sıcak yemekve su dağıtımı gerçekleştirdi.

Gıda yardımları

Yemen’de yaşanan kıtlık ve gıda temin etmedeki zorluklar nedeniyle milyonlarca insan yeterli seviyede beslenemiyor. Dernek, Marib bölgesindeki kamplarda yaşayan 300 mülteci aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.Ayrıca Marib’de bulunan kamplarda yaşayan mülteci ailelere düzenli sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

100 tanker su dağıtımı

Yemen’de bozulan altyapı sistemleri, ekonomik problemler ve milyonlarca kişinin mülteci kamplarında yaşaması nedeniyle temiz suya erişim zorlaştı. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı, TOÇ BİR-SEN’in destekleriyleMarib bölgesinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere 100 tanker içilebilir temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

5 milyon TL insani yardım

Sadakataşı Derneği başlatmış olduğu kampanya kapsamında bölge için 2 milyon TL yardım topladı. Yardımların yaklaşık 1 milyon TL’lik kısmı Yemenli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernek, Ramazan ayının sonuna kadar sürdüreceği Yemen yardımları kapsamında bölgeye 5 milyon TL değerinde yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Yemen’de yaşanan iç savaş sonrası ülke nüfusunun büyük kısmı yardıma muhtaç duruma geldi. Başlatmış olduğumuz acil yardım çalışmalarımızın devamında TOÇ BİR-SEN’in destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda, su ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı olan TOÇ BİR-SEN ailesine teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.trweb adresinden ulaşabilirsiniz.Ayrıca YEMEN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TLdestekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.