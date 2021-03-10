  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye Yemen’e destek olmaya devam ediyor
Aktüel

Türkiye Yemen’e destek olmaya devam ediyor

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Yemen’e Sadakataşı Derneği insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dernek,Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası’nın(TOÇBİR-SEN) katkılarıyla Marib’de yaşayan mülteci aileleregıda, sıcak yemek ve su ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:18:00 -
Türkiye Yemen’e destek olmaya devam ediyor

Sadakataşı Derneği ‘‘Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde’’ çağrısıyla başlatmış olduğu Yemen yardımlarını sürdürüyor. Dernek Marib bölgesine TOÇBİR-SEN’in destekleriyle gıda, sıcak yemekve su dağıtımı gerçekleştirdi.

Gıda yardımları

Yemen’de yaşanan kıtlık ve gıda temin etmedeki zorluklar nedeniyle milyonlarca insan yeterli seviyede beslenemiyor. Dernek, Marib bölgesindeki kamplarda yaşayan 300 mülteci aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.Ayrıca Marib’de bulunan kamplarda yaşayan mülteci ailelere düzenli sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

100 tanker su dağıtımı

Yemen’de bozulan altyapı sistemleri, ekonomik problemler ve milyonlarca kişinin mülteci kamplarında yaşaması nedeniyle temiz suya erişim zorlaştı. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı, TOÇ BİR-SEN’in destekleriyleMarib bölgesinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere 100 tanker içilebilir temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

5 milyon TL insani yardım

Sadakataşı Derneği başlatmış olduğu kampanya kapsamında bölge için 2 milyon TL yardım topladı. Yardımların yaklaşık 1 milyon TL’lik kısmı Yemenli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernek, Ramazan ayının sonuna kadar sürdüreceği Yemen yardımları kapsamında bölgeye 5 milyon TL değerinde yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Yemen’de yaşanan iç savaş sonrası ülke nüfusunun büyük kısmı yardıma muhtaç duruma geldi. Başlatmış olduğumuz acil yardım çalışmalarımızın devamında TOÇ BİR-SEN’in destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda, su ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı olan TOÇ BİR-SEN ailesine teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.trweb adresinden ulaşabilirsiniz.Ayrıca YEMEN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TLdestekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat
Gündem

Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozetlerini taktı. Bu esnada belediye başkanlarından birinin "Ü..
ABD'ye sığınan Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'nin haberi yok zannediyorlar
Gündem

ABD'ye sığınan Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'nin haberi yok zannediyorlar

Meriç’te kısıtlayıcı askerî kontroller başladı. Yeni güvenlik tedbirleri gereğince Ferecik bölgesi Meriç Nehri kıyısına Yunan ordusundan öze..
CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'
Gündem

CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam'a rozet takmasına CHP Eski Manisa Milletvekili Ş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay