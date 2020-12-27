Türkiye Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasından memnun

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu gelişmenin ülkede 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunması temenni edilerek, Yemen'deki ihtilafın emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüştüğüne işaret edildi.

Bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle daha da ağırlaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması her zamankinden daha acil bir ihtiyaç halini almıştır. Türkiye, söz konusu ihtilafın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler uyarınca, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde, Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözümlenmesini desteklemektedir."