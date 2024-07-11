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Aktüel Türkiye Yazarlar Birliği'nden Sanat dünyasının Gazze sınavı paneli
Aktüel

Türkiye Yazarlar Birliği'nden Sanat dünyasının Gazze sınavı paneli

Yeniakit Publisher
2024-07-11 13:22:00 -
Türkiye Yazarlar Birliği'nden Sanat dünyasının Gazze sınavı paneli

Siyonist terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’nde 278 gündür katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde acımasızca devam ediyor.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

İşgalcilerin saldırılarının başladığı 7 Ekim’den hemen sonra, önce “İsrail’in Soykırım Siyaseti Dünyayı Karanlık Bir Sona Sürüklüyor!” başlıklı “insanlık bildirisi"ni yayınlayan Türkiye Yazarlar Birliği, daha sonra da düzenlediği “Gazze Çalıştayı” sonuç bildirisini de katliamları durdurmaları için dünya liderlerine mektup ekinde göndermişti.

Türkiye Yazarlar Birliği şimdi de yine anlamlı bir panele ev sahipliği yapıyor. İsrail’in vahşetini her alanda dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği bu kez İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği’nin "Dünya ve Türkiye" başlıklı raporunun ele alınacağı panel düzenleyecek.

İnsanlık dramına yaklaşımlar konuşulacak

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın yapacağı panelde, edebiyat, müzik, sinema alanları başta olmak üzere Türkiye ve dünyadaki kültür insanlarının Gazze'deki insanlık dramına yaklaşımları konuşulacak. 13 Temmuz 2024 Cumartesi saat 11.00’de Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi Genç Kahve’de gerçekleşecek olan programda Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Aslan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Öğretim Üyesi ve Filistin Platformu Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Öğretim Üyesi ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan konuşmacı olarak yer alacak.
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