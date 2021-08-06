Türkiye yangın, Millet İttifakı heykel derdinde! Ayvalık Belediyesi'nden 'heykel sempozyumu'

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Türkiye, ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları ile mücadele ederken diğer yandan iktidar düşmanlığı gözlerini karartmış çevreler, süreci sabote etmeyi sürdürüyor. CHP'li vekillerin birçoğu Ege'deki yangın bölgelerinde yalanları ile yaşadığımız afet sürecini siyasete alet ederken, Millet İttifakı bileşenlerinden Demokrat Partili Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de 'heykel' derdine düştü.

CHP'li Himam da eşlik etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki 'Heykel Sempozyumu' açılışı Ayvalık Büyük Park’ta gerçekleştirildi. Ülkemizin topyekün afetle mücadele ettiği dönemde 'heykel' için çalışan Demokrat Partili Ayvalık Belediyesi, bir ay sürecek olan organizasyonun sonunda heykelleri kentin çeşitli noktalarına yerleştirileceklerini 'müjdeledi'. Heykel sempozyumu açılışına CHP'li Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da eşlik etti.