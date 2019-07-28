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Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası

- Denizli'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 107 sporcu uçuş yaptı

28 Temmuz 2019 Pazar 14:52
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası


DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda gerçekleştirilen şampiyonada, atlayış için kayıtlarını yaptıran sporculara yarışma talimatı hakkında bilgi verildi.

Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde 12 ülkeden 107 sporcu uçuş yaptı. Dokuz kadın yamaç paraşütçünün havalandığı yarışmada 31 yabancı sporcu yer aldı.

Gökyüzünde renkli görüntülerin oluştuğu organizasyona vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yedincisini düzenledikleri şampiyonaya yurt içi ve dışından sporcuların katıldığını belirtti.

Geçen yıllarda dünya klasmanında yaptıkları yarışmalardan dolayı dünyada tercih edilen bir noktaya geldiklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Bu organizasyonda belediyemiz ve kaymakamlığımızın yanı sıra Denizli Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun da büyük katkıları var. Biz bu organizasyonları dünya çapında gerçekleştirme kapasitesine ulaştık. Şu anda tüm ekiplerimizin burada profesyonel bir bilinçle düzenlediği ve bütün dünyanın takdirini kazandığı Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada tanınır, bilinir bir noktaya gelmiş durumda. Katkı sunan kurumlara teşekkür ediyorum. Maksadımız burada dünya klasmanında yarışmalar yapıp hem ilçemizin hem Denizli'mizin hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak. Doğa sporları açısından Çameli'yi bir marka şehir haline getirmeyi hedefliyoruz."

Yarışmanın organizasyon sorumlusu Akın Gökbulut da, Çameli'de 7 yıldır yamaç paraşütü yarışmaları düzenlediklerini, Yaylacık Dağı'nın uçuş için oldukça elverişli bir piste sahip olduğunu belirterek, "Çameli, yamaç paraşütü için çok güzel bir uçuş bölgesi. Yabancı turistler ve sporcular buradaki uçuşları kaçırmak istemiyor. Şampiyonaya katılan sporcular burada belirlenen rota üzerinde iniş noktasına ulaşmaya çalışıyor. Altı günün sonunda en yüksek puanı toplayan pilot, yarışmanın şampiyonu olacak." dedi.

Şampiyona 2 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:52
  1. Cengiz Arslan
  2. Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası
  3. yamaç paraşütü
  4. yaylacık dağı

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