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Türkiye Wushu Şampiyonası

Antalya'da 2 binin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona sona erdi

05 Şubat 2019 Salı 21:53
Türkiye Wushu Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 62 ilden 2 binin üzerinde sporcu mücadele etti, 53 hakem görev aldı.

Beş kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar, Qinda, Sanda ve Taolu dallarında gerçekleştirildi.

Farklı kilolarda dereceye giren sporculara, madalyaları verildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonayı başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Müsabakalarda derece elde edenlerden başarılı bir takım oluşturulacağını vurgulayan Akyüz, Balkan, Akdeniz, Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Uluslararası Şampiyonaları da düzenleyeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:53
  1. Abdurrahman Akyüz
  2. müsabaka
  3. Türkiye Wushu Şampiyonası

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