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Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı online yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:39:57 -
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı online yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcileri Kurul Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, online gerçekleşen toplantıda mevzuatlardaki son değişiklikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Federasyon Başkanı Mehmet Zeki Akıncı'nın da yer aldığı görüşmeye başkan vekili Abdurrahman Akyüz ile il temsilcileri evlerinden katıldı.

Kovid-19 salgınının spor faaliyetlerine etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, il temsilcilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri, il hakem kurullarının son çalışmaları ile teknik konular değerlendirildi.


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