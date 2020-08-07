Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak çatışma yaşanabilir mi? Kritik ifadeler

Yunanistan ile Mısır dün, Türkiye'nin Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasına benzer bir anlaşmaya imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, imzalanan anlaşmanın Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Büyükelçi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Oğuz Çelikkol, “Türkiye ile Yunanistan Ege’de olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de deniz yetki alanları konusunda ciddi bir anlaşmazlık içinde. Yunanistan, Türkiye’yi de kendi kara sularına sıkıştırma politikasını, Doğu Akdeniz’de uygulamaya çalışıyor. Yunanistan’ın, uluslararası hukuka aykırı olarak, hak iddia ettiği çok geniş bir deniz yetki alanı var” dedi.

"Tepkimizde haklıyız, Yunanistan'ın Mısır'la deniz sınırı yok"

Yunanistan’ın, uluslararası hukuka aykırı olarak, hak iddia ettiği çok geniş bir deniz yetki alanı olduğunu söyleyen Dr. Çelikkol, “Bu yüzden Türkiye’nin tepkisi çok yerinde. Bu anlaşma yok sayılır diyoruz çünkü Yunanistan’ın Mısır’la bir deniz sınırı yok. O bölge Türkiye’nin deniz yetki alanı ve Türkiye’nin kıta sahanlığı. Türkiye bunu Libya ile yaptığı anlaşmada tescil etmiş ve Birleşmiş Milletlere de bildirmiş durumda. İmzalanan bu anlaşmanın hukuki bir değeri yok” ifadelerini kullandı.

"Sıcak çatışma Yunanistan'ın tavrına bağlı"

Anlaşmanın Türkiye ve Yunanistan arasında çatışmalara yol açabileceğini de belirten Dr. Çelikkol, “Türkiye’nin bu konuda tavrı çok net. Türkiye, Yunanistan’ın, kendi kıta sahanlığında uluslararası hukuka aykırı olarak hak iddia etmesini kabul etmedi ve etmeyecek. Türkiye, buranın kendisine ait olduğunu gösterecek girişimler de yapacaktır. Bu konunun Yunanistan ile Türkiye arasında bir çatışmaya dönüşme ihtimali ise Yunanistan’ın Türkiye’nin göstereceği tepkiye ve davranışlara karşılık vereceği tepkiye bağlı” dedi.

"Türkiye ile görüşmeleri kendi çıkarlarına olur"

Yunanistan’ın Ege’de de aynı iddialarda bulunduğunu hatırlatan Çelikkol, “Türkiye, Ege’de de uzun zamandan beri haklarından vazgeçmeyeceğini bildirmişti. Ege’de birçok sorun yaşanıyor. Türkiye, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde, kendisini kara sularına sıkıştırma politikasını kabul etmeyeceğini ispatladı ve bu tavır Doğu Akdeniz’de de devam edecektir. Böylece Yunanistan’a Türkiye ile görüşmenin kendi çıkarlarına çok daha uygun olacağını gösterilmiş olacak” dedi.

"Mısır hükümetine en büyük tepkiyi kendi halkı gösterecek"

Mısır’ın, Türkiye yerine Yunanistan ile anlaşarak çok büyük bir deniz yetki alanını kaybettiğini söyleyen Dr. Oğuz Çelikkol, “Mısır hükümetine en büyük tepkiyi Mısır halkı gösterecektir. Deniz yetki alanları konusunda kendi alanlarını Sisi hükümeti vermiş durumda. Sisi hükümeti Yunanistan’la anlaşma yaparak çok büyük bir deniz yetki sahasından vazgeçmiş görünüyor. Mısır ile Libya’nın Türkiye ile anlaşması kendi lehineydi, Libya bunu yaptı ama Mısır bunu yapmadı” dedi.