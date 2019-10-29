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Türkiye ve Rusya arasında bomba gelişme! An meselesi

Üst düzey bir Türk yetkili Rus yapımı Su-35 avcı uçağı ile ilgili olası bir anlaşmaya varmak için 'müzakerelerin ileri aşamasında' olduklarını açıkladı.

2019-10-29 07:17:00 - 2019-10-29 07:30:57
Türkiye ve Rusya arasında bomba gelişme! An meselesi

Üst düzey Türk yetkilisi, Su-35'le ilgili olarak ''Görüşmeler oldukça olgunlaştı. Anlaşma çok uzak görünmüyor'' dedi.

Türk yetkili, müzakere sürecinde son rakamların değişmesine rağmen, Türkiye'nin 2 parti şeklinde 48 tane Su-35 alabileceğini söyledi. Başka bir yetkili ise S-400 anlaşmasını hatırlarak Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı için uygun bir fiyat vermeyi kabul edebileceğini ifade etti.

Rusya, Türkiye'ye su-35'ler için 50-70 milyon dolara fiyat verebilir

Defense News'in haberine göre; Ankara'daki bir havacılık endüstrisi uzmanı, Moskova'nın savaş uçaklarına muhtemelen 50 milyon ila 70 milyon dolar arasında fiyat vereceğini söyledi. Havacılık endüstrisi uzmanı, potansiyel Su-35 anlaşmasının, Ruslar için stratejik değerinin olduğunu belirtti.

2. büyük silah satışı

Eğer anlaşma olursa Su-35 savaş uçağı, S-400'den sonra Türkiye’nin Rusya’dan ikinci büyük silah sistemi alımı olacak.

 

 

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