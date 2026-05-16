  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kapıyı şiddetle çalan felâket! 'Doktorlar kaçıyor' algısı çöktü: ASELSAN tersine beyin göçünü tescilledi Mavi Vatan’da enerji filosu güçleniyor: Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz’deki ilk görevine çıktı CIA Başkanı: 'İran kafamıza silah dayadı' Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddia: Bu sefer yırtması mümkün değil Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği Türkiye’den BM kürsüsünden İsrail’e net çağrı: Suriye’deki işgali derhal bitirin Mustafa Çiftçi trafik canavarlarına kafayı taktı: Trafik denetimlerinde 500 bin liralık cezalar! Türkiye’den TAM DESTEK! 1728 kişiyi kapsayan dev operasyon Trump tüm dünyaya duyurdu: Anlaşmaya vardık!
Gündem Türkiye ve Kazakistan arasında dev sağlık iş birliği: Kardeş ülkeye sağlık üssü kuruluyor
Gündem

Türkiye ve Kazakistan arasında dev sağlık iş birliği: Kardeş ülkeye sağlık üssü kuruluyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Türkiye ve Kazakistan arasında dev sağlık iş birliği: Kardeş ülkeye sağlık üssü kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları kapsamında, iki ülke arasında sağlık altyapısını güçlendirecek dev bir anlaşmaya imza atıldı. Türkistan ve Petropavlovsk şehirlerinde inşa edilecek toplam 1385 yataklı iki büyük şehir hastanesi için 600 milyon dolarlık finansman sözleşmesi üzerinde mutabakat sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in huzurunda imzalanan anlaşmalar, ulaştırmadan inşaata kadar 13 farklı alanı kapsıyor. Bu kapsamda YDA Group ve Samruk-Kazyna Anonim Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile 760 yatak kapasiteli Türkistan Şehir Hastanesi ve 625 yataklı Petropavlovsk Şehir Hastanesi projeleri hayata geçirilecek.

Kazakistan'da yatırımlar hız kesmiyor

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kazakistan’ın kendileri için "ikinci vatan" olduğunu vurguladı. Sağlık alanındaki yatırımların yanı sıra Astana Tıp Üniversitesi Hastanesi ile birlikte toplam yatak kapasitesinin 2 binin üzerine çıkacağını belirten Arslan, kamu-özel ortaklığı modellerindeki tecrübelerini ata yurduna aktarmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Havacılıktan sanayiye geniş yelpaze

Arslan, Kazakistan’daki faaliyetlerinin sadece sağlıkla sınırlı kalmadığını; havacılık, sanayi, gayrimenkul ve denizcilik alanlarında da önemli projelere imza attıklarını hatırlattı. Özellikle pandemi döneminde rekor sürede tamamlanan Türkistan Uluslararası Havalimanı’nın bölgedeki en modern tesislerden biri olduğunu kaydeden Arslan, şu detaylara dikkat çekti:

  • YDA Industrial Park: Astana’da 7 üretim tesisini tek çatıda toplayarak ülkenin cari açığını azaltmayı hedefleyen dev bir sanayi kompleksi.
  • Tarım ve Hayvancılık: Petropavlovsk’ta inşa edilen gübre üretim tesisi ile Kazakistan'ın tarımsal üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor.
  • Denizcilik: Aktau bölgesinde yeni gemi inşası ve bakımı için kapsamlı bir tersane projesi planlanıyor.

İmzalanan bu son anlaşmalarla birlikte, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklığın daha da derinleşmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

Gündem

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

Başkan Kazakistan'dan ayrıldı
Başkan Kazakistan'dan ayrıldı

Gündem

Başkan Kazakistan'dan ayrıldı

Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü KAAN mesajı: "Eski dünya artık yok yeni bir hikaye başlayacak"
Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü KAAN mesajı: "Eski dünya artık yok yeni bir hikaye başlayacak”

Gündem

Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü KAAN mesajı: "Eski dünya artık yok yeni bir hikaye başlayacak”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23