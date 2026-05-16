Türkiye ve Kazakistan arasında dev sağlık iş birliği: Kardeş ülkeye sağlık üssü kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in huzurunda imzalanan anlaşmalar, ulaştırmadan inşaata kadar 13 farklı alanı kapsıyor. Bu kapsamda YDA Group ve Samruk-Kazyna Anonim Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile 760 yatak kapasiteli Türkistan Şehir Hastanesi ve 625 yataklı Petropavlovsk Şehir Hastanesi projeleri hayata geçirilecek.

Kazakistan'da yatırımlar hız kesmiyor

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kazakistan’ın kendileri için "ikinci vatan" olduğunu vurguladı. Sağlık alanındaki yatırımların yanı sıra Astana Tıp Üniversitesi Hastanesi ile birlikte toplam yatak kapasitesinin 2 binin üzerine çıkacağını belirten Arslan, kamu-özel ortaklığı modellerindeki tecrübelerini ata yurduna aktarmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Havacılıktan sanayiye geniş yelpaze

Arslan, Kazakistan’daki faaliyetlerinin sadece sağlıkla sınırlı kalmadığını; havacılık, sanayi, gayrimenkul ve denizcilik alanlarında da önemli projelere imza attıklarını hatırlattı. Özellikle pandemi döneminde rekor sürede tamamlanan Türkistan Uluslararası Havalimanı’nın bölgedeki en modern tesislerden biri olduğunu kaydeden Arslan, şu detaylara dikkat çekti:

YDA Industrial Park: Astana’da 7 üretim tesisini tek çatıda toplayarak ülkenin cari açığını azaltmayı hedefleyen dev bir sanayi kompleksi.

Tarım ve Hayvancılık: Petropavlovsk'ta inşa edilen gübre üretim tesisi ile Kazakistan'ın tarımsal üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Petropavlovsk’ta inşa edilen gübre üretim tesisi ile Kazakistan'ın tarımsal üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Denizcilik: Aktau bölgesinde yeni gemi inşası ve bakımı için kapsamlı bir tersane projesi planlanıyor.

İmzalanan bu son anlaşmalarla birlikte, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklığın daha da derinleşmesi bekleniyor.