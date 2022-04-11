Türkiye ve Azerbaycan’sız hiçbir hesap yapılamaz!

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Aliabbas Salahzade, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi ile başlayan süreçte, dünyada dengelerin kalıcı olarak değiştiği söyledi. Akit’e özel açıklamalarda bulunan Salahzade, “Azerbaycan’ın 2020 yılında 44 gün süren haklı savaşında Türkiye’nin manevi destekleriyle nasıl yanımızda olduğunu tüm dünya gördü. Çifte standartlarla olaylara yaklaşmaya alışmış olan batı dünyası bu kardeşlik karşısında ne yapacağını şaşırdı ve artık tüm alanlarda Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın sarsılmaz gücünü görmek ve kabul etmek zorunda kaldı” dedi. Karabağ Zaferinin ardından geçen süreci değerlendiren Salahzade, enformasyon ve diplomasi savaşlarında Erdoğan’ın İlham Aliyev’in yanında olmasından gurur duyduklarını belirtti. Karabağ Zaferinin, dünya güçlerinin üzerindeki şok etkisinin hala sürdüğünü belirten Salahzade, “Bundan böyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bölgede ve dünyada atılacak her adımda hesaba katılacaktır” dedi.

Düşmanlar kuduruyor!

Azeri Milletvekili, şunları dile getirdi: “Daha öncesinde de tüm uluslararası kurum ve kuruluşların toplantılarında Azerbaycan Türkiye’nin, Türkiye de Azerbaycan’n hakkını savunuyordu. İlişkilerin bu safhaya gelmesi dostlara gurur veriyor, düşmansa bu kardeşliğimizden hiç kuşkusuz kuduruyor. Çünkü bizim kardeşliğimiz Haydar Aliyev’in söylediği gibi ‘Bir millet, iki devlet’ tezine dayanıyor. Biz bugün bu veciz kelamı dilinde bir şiara dönüştüren İlham Aliyev’in ve Erdoğan’ın şahsında ikili ilişkilerin gelişmesi adına nasıl canı gönülden çalıştıklarına tanık oluyoruz. Türkiye’nin destekleriyle nasıl yanımızda olduğunu tüm dünya gördü. Çifte standartlarla olaylara yaklaşmaya alışmış olan dünya bu kardeşlik karşısında ne yapacağını şaşırdı ve artık tüm alanlarda Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın sarsılmaz gücünü görmek ve kabul etmek zorunda kaldı.” Salahzade, kardeş ülkenin zaferi ile bölgede ortaya çıkan yeni gerçekler, başta Türkçe konuşan ülkeler olmak üzere bölge ülkeleri için geniş işbirliği imkanları açtığını ve bu konunun Türk Keneşi Zirve Toplantısı’nda geniş şekilde ele alındığını söyledi. Salahzade, Şuşa Beyannamesiyle bu sürecin daha da hızlandığını kaydetti.

Şuşa beyannamesiyle iyice pekişti

Oluşan yeni imkanlarla örneğin Hazar Denizi’nden geçen Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru dahil aramızdaki tüm yolların bu coğrafyanın ana arterlerine dönüşebileceğinin altını çizen Salahzade, şöyle devam etti: “Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları tarafından Şuşa’da böyle tarihi bir belgenin imzalanmasının sembolik bir anlamı vardır. Şuşa’nın mesajlarını dünyaya yansıtan bu bildiri, tüm alanların kalkınmasına hizmet edecek adımları yansıtmaktadır. Karabağ’ın baştacı Şuşa, Azerbaycan-Türk birliğinin dokunulmazlığını bir kez daha ilan etmiştir. 2020 tarihinde Zafer Töreni’ne katılmak üzere ülkemizi ziyaret eden Erdoğan, Şuşa’ya gitmek istediğini dile getirdi. Bu dilek 6 ay sonra gerçek oldu. Karabağ’ın atan kalbi misafirlerini ağırlamaktan gurur duydu. Bu dileğin Ulusal Kurtuluş Günü’nde gerçekleşmesi sebepsiz değildir. Azerbaycan’ın bağımsızlığının kalıcılığının başlangıç noktası olan 15 Haziran 1993’te başlayan Zafer Bayramı, 2. Zafer Bayramımızı tarihimize yazdırmıştır. Kurtuluş Günü’nde başlayan gelişme ve ilerleme bizi Şuşa’ya geri getirdi. 21. yüzyılda özgürleşen Şuşa’da İttifak Bildirgesi’ni imzalayarak atalarımıza olan bağlılığımızı gösterip gelecek nesillere armağan olarak iletiyoruz.”