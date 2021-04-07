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Gündem Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik adım! Resmen onaylandı
Gündem

Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik adım! Resmen onaylandı

Türkiye’nin Azerbaycan ile imzaladığı "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması" Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 11:53:00 -
Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik adım! Resmen onaylandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 31 Ekim 2017’de Bakü’de imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması’nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yer aldı.

Anlaşmayla, taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili iş birliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında iş birliği sağlamayı amaçlıyor.

Bakü ve Ankara arasında imzalanan ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının dikkat çeken maddeleri:

- Tarafların Silahlı Kuvvetlerince ihtiyaç duyulan yedek parça, alet, savunma malzemesi, askeri sistemler, teknik gösterimler ve teknik teçhizata ilişkin ortak araştırma, geliştirme, üretim ve modernizasyon için uygun koşulların sağlanması,

- Tarafların devletlerin topraklarında askeri teçhizat alanında ortak araştırma, geliştirme ve üretim projeleri sonuçlarının uygulanması,

- Karşılıklı anlaşmayla ve Tarafların ulusal hassasiyetleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükleri dikkate alınarak Tarafların ortak projelerinde üretilen nihai ürünlerin Üçüncü Taraflara satışı.

Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl yürürlükte kalacak. Taraflardan herhangi biri diğerine Anlaşmanın yürürlük süresinin bitiminden en az 90 gün öncesinden diplomatik yollarla yazılı olarak sona erdirme bildirimi göndermediği takdirde Anlaşma, birbirini izleyen birer yıllık süreler için kendiliğinden uzayacak.

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