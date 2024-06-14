Türkiye üzerinde neler oluyor: Türbülanslar neden çoğaldı?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Qatar Airways'in Doha'dan kalkan QR107 sefer sayılı uçağı Türkiye üzerinde Türbülansa girdi. Türbülansta 12 kişi yaralandı.

Antalya-İstanbul iç hatlar uçuşunda yaşanan Türbülans sonrası 1 kabin memuru yaralandı.

Aynı günlerde Londra-Singapur seferini yapan yolcu uçağında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 104 kişi yaralandı.

Tüm bu gelişmeler ‘’Uçakla uçmak artık tehlikeli mi?’’ sorusunu gündeme getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uçuş ekipleri genellikle kötü hava koşullarını ve sert havayı önceden tahmin edebildiklerinden ve ayrıca bu etkilerle başa çıkmak için eğitildiklerinden, türbülanstan kaynaklanan ölümler ve ciddi yaralanmalar genellikle çok nadir yaşanıyor.

Ancak Uzmanlara göre son dönemde Türbülansların artmasının nedeni insani. Yani küresel ısınma. Korkulan şu ki; Bundan sonra uçuşlar artık eskisi kadar konforlu olmayacak.

Küresel ısınmanın deniz sıcaklıklarını etkilemesi ve sıcaklıkların dünyanın düzenli rüzgar akımlarından ‘Jet Stream’ üzerinde hava dalgalanması yaşatması Türbülansları arttırıyor.

TÜRKİYE ‘JET STREAM’ İLE TEHLİKELİ BÖLGEDE

Öncelikle Türkiye’de bir ‘Jet Stream’ akımı bölgesinde bulunuyor. Peki ‘Jet Stream’ akımı ne?

Jet rüzgarları, atmosferin üst seviyelerinde genel ifadeyle dar rüzgar bantları olarak adlandırılıyor. Jet akıntılarında rüzgarlar batıdan doğuya doğru esiyor. Ancak akış genellikle kuzey ve güney yönünde değişiyor. jet stream sıcak ve soğuk hava arasındaki sınırları takip ediyor. O akım dalgalarından biri de Türkiye üzerinden geçiyor.

İklim değişikliğinin getirdiği sıcak hava jet stream akımından değişikliklere bazen ise dalgalanmalara neden oluyor. Bu dalgalar arasında ise Türbülanslar oluşuyor. Yani gelecek 5 yılda küresel ısınma bu hızla devam ederse Türkiye üzerinden uçaklarda daha fazla Türbülans gözükmesi bekleniyor.

TÜRBÜLANS NEDENİ İLE UÇAK DÜŞMEZ

Uçak korkusu olanlara ise veriler rahatlatıcı rakamlar sunuyor. Uçaklarda Türbülans kaynaklı düşme vakası uçuş tarihinde hiç yaşanmadı. Türbülans esnasında emniyet kemeri bağlı olmayan, ayakta, tuvalette yakalanan yolcular başlarını tavana ya da herhangi bir yere çarpma sonucu yaralanıyor. Bu yüzden Uçuş boyunca kemerleri bağlı tutmak gerekiyor.